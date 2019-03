Se pondrá en funcionamiento el nuevo Tribunal de Trabajo de Campana

P U B L I C



El Colegio de Abogados Zárate Campana logró que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires alquile el inmueble donde funcionará el Tribunal de Trabajo Nro. 3 de Campana. Es en Güemes al 800. Ahí también funcionará el Registro Público de Comercio y Sanidad de la Suprema Corte Provincial. "Para nosotros este paso es una parte fundamental para concretar nuestro objetivo: trabajamos desde el primer día de nuestra gestión para ampliar los órganos judiciales de la región, mejorando así el servicio de justicia para todos los ciudadanos de Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz y Escobar" comentó el Presidente del CAZC, Dr. Marcelo Fioranelli respecto al inmueble recientemente alquilado en Güemes 875: un edificio de 5 pisos a estrenar donde tendrá asiento el Tribunal de Trabajo Nro. 3 de Campana. Entendiendo la necesidad de crear nuevos Juzgados y Tribunales que permitan descomprimir el trabajo en los órganos que ya funcionan, el CAZC promovió la creación del Tribunal a partir de la presentación del anteproyecto de ley en la Legislatura Provincial en el año 2012. Tiempo después, en 2014, el proyecto se convirtió en ley, creando el Tribunal de Trabajo, cómo así también los Juzgados de Familia de Zárate y Escobar. Desde entonces, el CAZC realizó un seguimiento permanente para que se concrete el llamado a concurso, que culminó con la efectiva designación de los jueces. Sin embargo, otro de los temas centrales son los edificios en los que funcionan los órganos judiciales, ya que requieren de determinadas comodidades para brindar un buen servicio. Así es que, para concretar la correcta puesta en funcionamiento del Tribunal, el Colegio presentó posibles inmuebles al Área de Planificación y Arquitectura de la Suprema Corte, entre los que finalmente fue elegido el de calle Güemes. "Estamos orgullosos y contentos de informar que la Corte aprobó el alquiler de este inmueble, donde esperamos que prontamente funcione el Tribunal" anunció el Dr. Fioranelli, al tiempo que destacó las mejoras que implicará en las condiciones de acceso a la justicia por parte de los ciudadanos, las condiciones laborales de los abogados, y la creación de nuevos puestos de trabajo. "El Tribunal de Campana tiene jurisdicción en nuestra ciudad, lo que permitirá descomprimir la gran cantidad de causas que tiene el Tribunal de Trabajo nro. 2, que generan retrasos en los despachos, en mesa de entradas y en la fecha de audiencia de vistas de causas", agregó. Cabe destacar que en el mismo edificio funcionará el Registro Público de Comercio y Sanidad de la Suprema Corte Provincial. Asimismo, la máxima autoridad del CAZC remarcó que otro de los órganos fundamentales para mejorar el servicio de justicia es el Tribunal de Trabajo de Escobar cuya puesta en funcionamiento estuvo trabada por diez años. La gestión a cargo del Dr. Fioranelli logró destrabarlo en 2015 y efectivos el llamado a concurso que pronto dará a conocer la terna de la que saldrán los tres jueces que integrarán el Tribunal.



Se trata de un edificio de 5 pisos a estrenar, con ascensor y todas las comodidades. SE CAYO EL CIELORRASO EN ZÁRATE El viernes 8 de marzo en el Tribunal de Trabajo Nº 1 de Zárate cayó parte del cielorraso sobre el escritorio de una de las trabajadoras que desarrollaba sus tareas en la mesa de entradas, poniendo en riesgo su integridad física. La Delegación de Arquitectura se hizo presente en el lugar, limpió la oficina y los trabajadores retomaron sus tareas normalmente, sin que se tomara ningún tipo de recaudo ante una eventual nueva caída. "El episodio es una muestra más de lo mal que están varios de los edificios de la Corte y del Ministerio Público en nuestro departamento judicial. Incluso se trabaja en condiciones de hacinamiento por falta de espacio porque no son lugares pensados para las tareas que ahí se realizan", comentó Mónica Blanc, titular local de la Asociación de Trabajadores Judiciales Bonaerenses. "Los judiciales no debemos naturalizar las condiciones insalubres de trabajo. No podemos poner en juego nuestra vida cada vez que vamos a trabajar, por lo que debemos organizarnos y seguir reclamando para que los edificios estén en buenas condiciones, tanto para los trabajadores como para el público en general. Y cuando no estén dadas las condiciones de seguridad e higiene, con el sindicato a la cabeza debemos hacer valer nuestro derecho de retener la prestación de tareas hasta que lleguen las soluciones", afirmó también Pablo Abramovich, secretario General de la AJB, a cuento del incidente del 8 de marzo.



