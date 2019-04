La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 31/mar/2019 El buen momento de Villa Dálmine se chocó con Arsenal y la mala fortuna









ARSENAL, NUEVO LÍDER Con su triunfo en nuestra ciudad, Arsenal llegó a lo más alto de las posiciones con 40 unidades, aprovechando que Nueva Chicago igualó ayer 2-2 con Independiente Rivadavia de Mendoza. Claro está: a los de Rondina todavía les falta quedar libres y, además, deben esperar por el partido que Sarmiento de Junín jugará el lunes frente a Brown de Adrogué. En cuanto a la pelea por ingresar al Reducido no sólo perdió Villa Dálmine, también cayeron Central Córdoba (3-1 ante Instituto en Santiago del Estero) y Temperley (1-0 con Los Andes en el clásico en Lomas de Zamora). Así, el que dio un gran paso ayer fue Almagro, que venció 2-0 como local a Santamarina e igualó a Brown (A) en el cuarto puesto. Por su parte, el Violeta quedó 8º con 31 unidades y hoy podría ser superado por Ferro (que todavía no quedó libre) y Gimnasia de Mendoza y podría ser alcanzado por Mitre de Santiago del Estero. Los partidos que se jugarán esta tarde son: Ferro Carril Oeste vs Quilmes (15.00), Gimnasia de Mendoza vs Defensores de Belgrano (16.00), Olimpo vs Chacarita (16.00), Guillermo Brown vs Deportivo Morón (16.00) y Atlético Rafaela vs Mitre (20.00). En tanto, el lunes se cierra la fecha con Brown vs Sarmiento (15.30) y Platense vs Gimnasia de Jujuy (21.05).

El Violeta perdió 3-1 con el elenco de Sarandí, que quedó como único líder del campeonato. El equipo de nuestra ciudad pagó caro dos desacoples defensivos y el no poder liquidar las numerosas oportunidades que generó. Así se le escapó un invicto de un año en Campana y deberá esperar por los resultados de hoy para saber si se mantiene en zona de clasificación al Reducido. El buen momento de Villa Dálmine en el campeonato de la Primera B Nacional se encontró ayer con un golpe que duele por diferentes cuestiones. Porque, por los resultados que se dieron en la previa, tenía la posibilidad de dar un gran paso para meterse en el Reducido; porque padeció dos goles por desacoples defensivos; y, sobre todo, porque nunca bajó los brazos, peleó con fútbol hasta el final y generó numerosas situaciones de gol que no pudo aprovechar por falta de eficacia y, también, por no tener esa pizca de fortuna necesaria. Así, un Arsenal que demostró por qué pelea por el ascenso directo se impuso 3-1 y le cortó al Violeta una racha de un año sin derrotas en Mitre y Puccini y una serie de cinco victorias consecutivas. Sí: esa fortaleza que se había construido en Campana finalmente cedió ayer en un partido difícil de explicar. Es que los dirigidos por Walter Nicolás Otta dejaron una muy buena impresión cuando jugaron con la pelota y estuvieron decididos a atacar, generando muchas situaciones de gol. Sin embargo, en esta oportunidad no mostraron esa solidez defensiva de anteriores presentaciones y el conjunto de Sarandí, liderado por grandes actuaciones de Gastón Álvarez Suárez y Lucas Necul, se lo hizo pagar. En esa primera parte, Villa Dálmine pudo haber abierto el marcador y también alcanzar el empate en oportunidades muy claras. Pero no lo hizo y en el complemento terminó exponiéndose y desordenándose, lo que permitió que la visita llegara rápido al 2-0. De allí en adelante, el Violeta acumuló situaciones de gol e incluso malogró un penal ante un rival que también despilfarró varias muy claras. Y cuando el equipo de nuestra ciudad finalmente descontó, sobre los 42, se encontró rápidamente con un Lomónaco que sentenció el pleito, pero que no acalló a una parcialidad que le agradeció y le reconoció a este Villa Dálmine su gran presente y el esfuerzo brindado ayer. Ahora, el Violeta esperará por los resultados de hoy para saber si se mantiene en zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso. Y después pondrá la cabeza en la visita que deberá hacerle a Defensores de Belgrano, porque a pesar de la derrota de ayer, la ilusión de llegar a ese octogonal sigue viva y cuenta con argumentos para hacerla realidad. EL PARTIDO Villa Dálmine salió con una sola modificación en la formación titular por el regreso de Fernando Alarcón tras su suspensión. En cuanto a lo táctico no tuvo variantes, porque Miño volvió a comenzar suelto por delante de los mediocampistas. Incluso, en el primer saque de arco que tuvo Gagliardo, el correntino se acopló a Protti y Comachi para evitar que el arquero visitante juegue corto con sus defensores y que Arsenal salga limpio desde atrás. En cuanto al desarrollo, los dos equipos mostraron de arranque que buscaban salir con prolijidad desde el fondo, tratando de hacer ancho el campo con los marcadores laterales. Mientras que para defenderse, ambos se agrupaban en terreno propio para evitar ceder espacios entre líneas. Así se fueron midiendo. La primera oportunidad de riesgo clara fue para el Violeta a los 13 minutos, luego que Comachi le ganara a Pereyra por izquierda para meterse en el área. Sin embargo, al momento de definir de cara a Gagliardo remató muy alto cuando Protti le reclamaba la asistencia por el medio. Pero Arsenal encontró problemas del fondo local con pelotas a espaldas de los centrales. En primera instancia, un tiro libre ejecutado por Álvarez Suárez fue cabeceado por Leguizamón al gol, aunque la acción fue invalidada por offside. Y un minuto después, desde una posición similar, el mismo Álvarez Suárez (junto a Necul, de lo mejor del elenco de Sarandí) pinchó el pase para Garate, quien controló entre Martínez y Martinich y definió con un toque suave ante el achique de Ojeda para marcar el 1-0 y quebrar el invicto que el arquero rosarino tenía en Mitre y Puccini. Empujado por su gente, Villa Dálmine reaccionó rápidamente: monopolizó el balón y fue encontrando pases y movimientos para avanzar en el terreno y acorralar a Arsenal contra su área. Así, a los 24, una definición de Comachi se fue acariciando el palo cuando Gagliardo ya había quedado a mitad de camino. Y en la acción siguiente, tras otra buena combinación de los dirigidos por Otta, el mismo Comachi probó de media vuelta, pero su remate se desvió en un defensor. La visita logró enfriar ese momento y la parte final del primer tiempo fue más pareja. Incluso, Arsenal arrimó peligro con un cabezazo de Cérica (nueva pelota cruzada) y una proyección de Torrent que remató violento al primer palo pisando el área. Aunque la más clara de ese tramo fue un cabezazo de Protti (tras gran centro de Martinich) que se estrelló contra el travesaño de Gagliardo cuando todo el estadio se llenaba la garganta de gol. Así, el balance del primer tiempo le dejó a Villa Dálmine pasajes de buen fútbol y empuje, con Miño y Molina manejando los hilos, pero también momentos de confusión, especialmente cuando perdió balones por imprecisiones en la salida desde el fondo. Eso derivó también en algunas dudas en la última línea. Para el complemento, Otta mandó a la cancha a Gallardo en reemplazo de Cuevas, a quien volvió a faltarle claridad y picante. Y cuando el Violeta buscaba los caminos para llevarle peligro a Gagliardo (cerca estuvo Miño de quedar mano a mano), Arsenal volvió a golpear. A los 7, en una acción en la que Martinich y Martínez no marcaron bien, Necul se filtró al área por derecha y metió el centro bajo que Alarcón, en su desesperación por despejar (llegaba Cérica solo), metió en su propio arco. Con el 2-0 en contra, el Violeta debió exponerse y luchar también en lo anímico para buscar respuestas. Por eso le costó tener claridad en los minutos siguientes y sólo logró inquietar con un gran remate de Gallardo que Gagliardo resolvió con firmeza contra el primer palo. En la contra, Cérica escapó solo por izquierda pero se chocó con Ojeda, quien mantuvo su posición y le tapó el remate. A los 26, Pastel volvió a perdonarle la vida al equipo de nuestra ciudad, cuando tras enganchar ante Alarcón quedó de frente a Ojeda, pero definió muy alto. Parecía estar más cerca de liquidarlo Arsenal, porque Villa Dálmine iba y se exponía en defensa. Sin embargo, a los 28, ese trámite pudo haber cambiado, porque Protti fue derribado dentro del área luego de una buena acción colectiva y Lobo Medina sancionó el penal. Pero al "Mago" Molina le faltó convicción en la ejecución y Gagliardo la desvió arrojándose hacia su derecha. Fue un golpe para los dirigidos por Otta, que igualmente no cesaron la búsqueda. Así, a los 31, Sansotre apareció en el área por derecha y cruzó un remate que nadie alcanzó a desviar y que se perdió junto al segundo palo. Y a los 34, Lesman bajó un pelotazo sobre la izquierda y enganchó varias veces hasta encontrar el espacio para rematar, aunque su definición pegó en el palo y después no quiso entrar. Y a los 38, un cabezazo de Martínez se fue muy cerca. Parecían ser los últimos intentos de Villa Dálmine, que volvió a salvarse del tercero en una definición ancha de Ramiro López. Sin embargo, sobre los 42, Gallardo le cambió el ritmo a una acción que estaba trabada, se escapó en velocidad y logró llegar hasta el fondo del área por derecha para meter el centro atrás que Protti, después de un rebote, convirtió contra un palo. Con el impulso de la gente, el Violeta fue rápidamente por el empate y lo tuvo en un centro de Martinich en el que Gallardo y Lesman (buenos ingresos de ambos) se chocaron al momento de la definición. El estadio era una caldera por entonces, porque el público reconoció el esfuerzo de los jugadores, incluso después que a los 45 Lomónaco liquide el pleito con una definición al segundo palo mano a mano con Ojeda. Y no era para menos: este equipo que había llevado a un año el invicto en Campana dejó nuevamente todo en el campo de juego ante un rival que mostró por qué está peleando el ascenso directo. Eso sí: pagó caro un par de desacoples defensivos y también la falta de eficacia (y de suerte) en las situaciones que tuvo a su favor. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (1): Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Gastón Martínez, Marcos Martinich; Lucas Cuevas, Matías Ballini, Emanuel Molina, Mariano Miño; Martín Comachi e Ijiel Protti. DT: Walter Nicolás Otta. SUPLENTES: Juan Ignacio Dobboletta, Cristian González, Federico Recalde, Renzo Spinaci, David Gallardo, Fabricio Brener y Germán Lesman. ARSENAL (3): Maximiliano Gagliardo; Fernanto Torrent, Fabio Pereyra, Aníbal Leguizamón, Emiliano Papa; Jesús Soraire, Emiliano Méndez, Gastón Álvarez Suárez; Lucas Necul; Leandro Garate y Ezequiel Cérica. DT: Sergio Rondina. SUPLENTES: Mauricio Aquino, Rubén Zamponi, Alejo Antilef, Facundo Pons, Ramiro López, Mateo Carabajal y Sebastián Lomónaco. GOLES: PT 21m Leandro Garate (A). ST 7m Fernando Alarcón -en contra- (A), 42m Ijiel Protti (VD) y 45m Sebastián Lomónaco (A). CAMBIOS: ST Gallardo x Cuevas (VD); 16m Antilef x Garate (A); 23m Lomónaco x Necul (A) y Lesman x Comachi (VD); 30m López x Cérica (A) y Recalde x Ballini (VD). AMONESTADO: Martinich (VD). INCIDENCIA: ST 28m Gagliardo (A) le desvió un penal a Molina (VD). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Luis Lobo Medina.

PROTTI ESTRELLÓ UN CABEZAZO EN EL TRAVESAÑO, GENERÓ EL PENAL QUE MALOGRÓ MOLINA Y TERMINÓ CONVIRTIENDO EL ÚNICO GOL VIOLETA.





MARIANO MIÑO ESCAPA ANTE LA MIRADA DE EMILIANO PAPA.





MARTIN COMACHI TUVO UNA CHANCE CLARA PARA ABRIR EL MARCADOR A LOS 13 MINUTOS.





EL CABEZAZO DE PROTTI YA SE ESTRELLÓ EN EL TRAVESAÑO DE GAGLIARDO. FUE EN EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO, TRAS UN GRAN CENTRO DE MARTINICH. OTTA: "ORGULLOSO POR LO QUE HIZO EL EQUIPO" El DT Villa Dálmine destacó la entrega y el juego de mitad de cancha hacia adelante, aunque también marcó errores defensivos. Luego de la derrota ante Arsenal, la conferencia de prensa de Walter Nicolás Otta giró en torno a dos conceptos: remarcar lo mucho que hizo bien Villa Dálmine, pero también recalcar errores que le costaron caro al equipo. "Perder siempre duele, sobre todo cuando hacés las cosas como para no perder. Sabíamos que jugábamos contra un gran equipo y nosotros hicimos un desgaste muy grande, tuvimos muchas situaciones de gol, pero también dejamos muchos espacios y ellos nos generaron muchas oportunidades", fue el resumen que realizó Nico, quien igualmente se mostró "orgulloso por lo que hizo el equipo", destacando "la entrega" y "el amor propio". El entrenador señaló "errores que ante estos rivales no podés cometer" y luego los detalló: "Sin restarles méritos a los jugadores de Arsenal, el primer gol que nos hacen es un error que no debería haber ocurrido, porque es una pelota a espaldas de un central. Y en el primer tiempo deberíamos haberlo empatado. En el segundo tiempo nos apuramos en un lateral a favor y nos convierten en una jugada rápida que nos agarra mal parados". En cuanto a las situaciones que el Violeta generó y no aprovechó en la segunda parte, "Nico" comentó: "De mitad de cancha hacia adelante el equipo hizo las cosas muy bien y generamos muchas oportunidades. Deberíamos haber empatado, pero esto no es sólo por merecimientos ofensivos, acá también hay que defender bien. Lo que nos ha traído hasta acá es el orden y hoy por momentos fuimos desordenados". Finalmente, Otta destacó el nivel de David Gallardo ("el partido de Copa Argentina le cambió la cabeza"), ratificó su confianza hacia los jugadores: "Nos vienen dando mucho" y adelantó que ahora irán por Defensores de Belgrano a "tratar de recuperar los puntos que perdimos en casa". #DálmineTV | Tras el partido frente a Arsenal, el defensor Gastón Martínez y el delantero Ijiel Protti hablaron en conferencia de Prensa: https://t.co/7gD8aJ8oHr — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 31 de marzo de 2019 #FútbolProfesional | Final del partido en Mitre y Puccini: Villa Dálmine 1 (Ijiel Protti) - Arsenal 3 (Leandro Garate, Fernando Alarcón e/c y Sebastián Lomónaco). pic.twitter.com/6vKO2L79Ae — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 30 de marzo de 2019

El buen momento de Villa Dálmine se chocó con Arsenal y la mala fortuna

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: