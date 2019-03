Hoy domingo el tiempo seguirá cálido y húmedo, con muchas nubes en el cielo que limitarán la presencia del sol. La temperatura máxima rondará los 30 grados y el viento será flojo, proveniente del sector Norte. La situación meteorológica continuará siendo gobernada por una masa de aire cálido y húmedo, de modo que seguirá registrándose temperaturas por encima de lo normal para la época del año. Una zona de mal tiempo se establecerá en el centro del país y generará abundante nubosidad, que llegará hasta nuestra vertical. De esta manera el sol quedará oculto, especialmente en la segunda parte del día. Mañana lunes las nubes persistirán en el cielo y traerán algo de inestabilidad, aunque ahora el riesgo de lluvias es bajo. El calor húmedo no cederá y otra vez la temperatura rondará los 30 grados. Hacia el martes es posible que finalmente se produzcan algunos chaparrones dispersos, especialmente durante la tarde. El cielo tendrá una mezcla de sol y de nubes y volverá a sentirse calor húmedo. El miércoles el cielo tenderá a despejarse, a medida que el viento cambie al Sur. No producirá más que un leve descenso en la temperatura, mientras que la humedad bajará en forma más sensible. El jueves estará llegando otro pulso de aire fresco y su pasaje podría generar nuevos chaparrones dispersos. Será un día algo ventoso y con calor, pero desde la noche refrescará. El resto de la semana tendrá temperaturas más agradables y acordes a la época del año. Pronósticos Hoy, domingo 31: el cielo estará parcialmente nublado o nublado. Seguirá cálido y húmedo, con 21 grados de mínima y 30 grados de máxima. El viento soplará débil del sector Norte. Mañana, lunes 1º de abril: el cielo se mantendrá nuboso y el tiempo cálido, húmedo e inestable. 20 y 30 grados son los extremos previstos de la temperatura. El viento soplará débil del Noreste. Martes 2: hay probabilidad de chaparrones aislados Se darán dentro de un ambiente cálido y húmedo: 20 y 29 grados son los extremos previstos de la temperatura. El viento soplará débil del Noroeste.



El Tiempo en Campana:

Calor, humedad y nubes

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo

