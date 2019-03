Fue ayer a las 6:30 en la Av. Rocca y De Dominicis. Además, le rompieron la cara con una manopla de metal. Un trabajador de Axion fue ayer sorprendido por tres malvivientes mientras se trasladaba por Av. Rocca hacia la refinería para iniciar su jornada laboral. Fue abordado alrededor de las 6:30, cuando casi llegando a De Dominicis, los tres hombres no sólo le roban unos $3000 en efectivo y otras pertenencias, como documentos y el teléfono celular. No conformes con ello, le rompieron la cara a trompadas. Incluso uno de los agresores utilizaba una manopla metálica. El agredido recibió la ayuda de otro particular y se trasladó hasta la Comisaría primera, donde radicó la denuncia.



Uno de los agresores utilizaba una manopla de metal (foto ilustrativa)



Iba a trabajar y le robaron todo

