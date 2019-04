Shell aumentó sus precios y hoy lo harán YPF y Axion Energy

Axion Mitre y San Martín ayer por la tarde

El aumentó de combustibles se registró en la estación de servicio de Varela y Jean Jaures y a partir de este domingo se esperaba un incremento parecido en los demás surtidores de nuestra ciudad. Este fin de semana en la ciudad se están actualizando los precios de los combustibles. Shell fue la primera compañía en hacerlo, incrementando en un 9.5 por ciento promedio sus valores en todo el país, y esta madrugada se esperaba un incremento en el tarifario de las empresas YPF y Axion energy. Esta es la tercera vez que Shell aumenta sus precios en el año. Lo había hecho un 2.09% a principios de febrero y un 2,8% el 1 de marzo. En la primera semana del año la petrolera había rebajado el precio de sus combustibles, pero en menos de 1%. En Campana, la marca anglo-holandesa ya vende la nafta súper a $45.42, la premium a $52.78, el diésel a $44.74 y el diésel premium a $51.44. Por su parte, la estatal YPF y Axion energy, de la familia Bulghenori, planeaban actualizar sus precios hoy, según pudo averiguar La Auténtica Defensa. Hasta este sábado, YPF comercializaba sus combustibles a $40.66 la nafta súper, $47.22 la premium, $39.20 el diésel y $46.40 el diésel premium, mientras que en tres estaciones de servicios Axion energy de nuestra ciudad (San Martín y Mitre, Varela y Capilla del Señor y La Carmela) el tarifario era de $41.16 para la nafta súper, $47.72 la premium, $39.98 el diésel y $46.98 el diésel premium. En tanto, el litro de GNC se vendía a $17.84 en las Axion y a $17.85 en la YPF. Desde hace dos años, en nuestra ciudad rige la Tasa de Red Vial que encarece hasta en 40 centavos de la mayoría de los combustibles, menos el GNC. La recaudación está destinada al asfaltado de las calles remanentes de tierra o tosca. El impuesto no se actualizado desde su sanción. En marzo, si bien analistas del sector y las propias empresas preveían que la suba fuera de entre 5 y 6%, el aumento fue de menos de 3% debido a una decisión de último momento del Gobierno nacional de desdoblar el llamado Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Dicho tributo se calcula sobre un monto fijo por litro de combustible vendido y se actualiza por trimestre en base a la variación del IPC. A partir de marzo entraba en vigencia el nuevo valor, pero para que el impacto del aumento de las petroleras no fuera tan grande, se desdobló: 50% en marzo y 50% en abril. Son cinco las principales variables que afectan el precio de los combustibles: el precio del petróleo, la inflación, el tipo de cambio, la variación de los impuestos y el valor de los biocombustibles. Algunas de esas variables se han alterado bruscamente en los últimos tiempos. El dólar llegó a rozar los 45 pesos y la inflación acumulada en el primer semestre del año ronda el 10 por ciento. También se ha disparado el precio del petróleo, que registró en el primer trimestre de 2019 su mayor suba en el período desde hace más de 14 años. El barril del Mar del Norte para entrega en mayo (Brent), referencia para el precio del combustible en Argentina, terminó el viernes en 68.39 dólares en Londres, un alza de 57 centavos respecto al cierre de la víspera. El precio del crudo cotizado en la capital británica ganó un 27.12% en lo que va de año. Pero otros factores que contribuyen al valor final del surtidor no parecen contribuir demasiado a su incremento. Las cerca de 30 pymes que en la Argentina producen biodiesel con destino al corte con gasoil están atravesando una situación crítica. Referentes del sector alertaron que desde hace semanas están trabajando a pérdida tras el salto del dólar, que les modificó completamente la estructura de costos. Lo peor de todo es que estas productoras de biocombustibles se rigen por un precio que todos los meses debe publicar la Secretaría de Energía, en función de múltiples variables, las cuales aseguran que la actividad sea sostenible. El problema es que la cartera que conduce Gustavo Lopetegui debería haber publicado a comienzos de marzo el precio de referencia que pagan las petroleras a estas plantas, y no lo hizo.

Shell Varela y Jean Jaures ayer al mediodía





Axion La Carmela ayer por la mañana #Dato VIDEO hoy se reflejó el aumento de combustibles en las estaciones de servicio YPF y AXION, ayer se hizo efectivo en las estaciones de servicio SHELL. pic.twitter.com/x1ydGdOBAA — Daniel Trila (@dantrila) 31 de marzo de 2019

Shell aumentó sus precios y hoy lo harán YPF y Axion Energy

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: