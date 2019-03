Rubén Romano: "Es hora que la igualdad de género llegue también al deporte"

En el mes de la mujer, y tras la resolución histórica de la AFA sobre la profesionalización de las mujeres en el fútbol, el dirigente y principal referente de la oposición en la Ciudad visitó al plantel femenino del Club Puerto Nuevo. "Ha sido una batalla ganada por muchas mujeres, tanto en Campana como en todo el país" señaló. En coincidencia con el mes de la mujer, pero también luego que la Asociación del Fútbol Argentino anunciara la profesionalización de esta disciplina en el género femenino, el Concejal y principal referente opositor, el Dr. Rubén Romano, visitó al plantel femenino del Club Puerto Nuevo, a cuyas integrantes felicitó y aseguró que "ha sido una batalla ganada por muchas mujeres, tanto en Campana como en todo el país" Romano sostuvo que las deportistas portuarias representan a un creciente grupo de mujeres cam-panenses "que a diario luchan por igualdad deportiva en un universo futbolero extremadamente desigual". De hecho, el equipo femenino de Puerto Nuevo existe desde el año 2013, y representa al fútbol local en toda la Provincia de Bs As. Por ello, el Dr. Romano destacó el esfuerzo que realizan a diario para cumplir con ésta pasión. "Entre trabajo, familia y distintas responsabilidades se hacen el tiempo para jugar en forma profesional sin remuneración, y muy poco apoyo. Son ellas mismas quienes coordinan como viajar, comprar equipos, materiales y ver de qué forma consiguen dinero solventar la actividad". Al fútbol femenino ingresan a diario muchas más chicas, con ganas de crecer y competir. "El deporte debe ser tomado como una política de Estado, visibilizando las distintas disciplinas y condiciones para lograr atletas y deportistas que sean reconocidos en la ciudad, la provincia y el país. Es hora que la igualdad de género llegue también al deporte, y deje de ser un slogan. Me he comprometido con ellas para que así sea" finalizó.

