"Toro" Ortega pide ponerle fecha a un paro general

P U B L I C



El Secretario General del gremio del ANSES se refirió a la movilización convocada por las centrales sindicales del próximo 4 de abril. "Este gobierno logró lo que parecía imposible: que todos los trabajadores nos pongamos de acuerdo y marchemos juntos", señaló. "Creo que la CGT se tiene que poner al frente de la lucha y no negociar ningún tipo de ley laboral por más "light" o "no light" que sea. Lo "light" para este gobierno tiene consecuencias para cualquier trabajador. El 4 de abril hay que marchar en contra de la Reforma Laboral, la Previsional, en contra de este modelo económico y, fundamentalmente, en contra de este modelo exclusivo y excluyente en el que grupos concentrados absorben todo el dinero que le corresponde a los trabajadores", afirmó esta semana Carlos "Toro" Ortega, Secretario General del gremio de los trabajadores de ANSES, adscripto en la llamada Corriente Federal de Trabajadores. "Este gobierno logró lo que parecía imposible: que todos los trabajadores nos pongamos de acuerdo y marchemos juntos" señaló sobre el próximo 4 de abril, y agregó: "Más insólito aún es que tanto el campo como los industriales también están reconociendo públicamente que este gobierno está agotado y no tiene respuestas. La inflación no para, no pueden contener al Dólar y el Presidente Macri se lava las manos pidiendo que tiremos todos juntos del carro… es el mismo Presidente que logró que prácticamente la mitad de los niños en la Argentina hoy sean pobres ¿De qué carro habla?". El gremialista campanense también confirmó que su sindicato habilitó un bono de emergencia de $1500.- para sus afiliados que se liquidará con el próximo sueldo; y se suma a otro similar de $2000.- que fue acreditado en diciembre pasado. "Es una ayuda para nuestros trabajadores en un momento de emergencia que se pone cada vez más difícil: además de la inflación, ahora viene otro aumento en las tarifas y en las naftas. Por eso, al margen de la marcha del 4 de abril, y hablando desde la Corriente Federal de los Trabajadores, creo que hay que ponerle fecha al Paro General. Lo pide la gente y ya ninguno se puede hacer el distraído, porque no es bueno para nadie. No quieren paritaria, te bajan los salarios, te disciplinan con los despidos… Hay que hacer un paro, un plan de lucha, movilizar donde haya que movilizar y ser solidario con todas las organizaciones gremiales que están en pelea", concluyó.

“Tanto el Campo como los Industriales también están reconociendo públicamente que este gobierno está agotado y no tiene respuestas", señaló Ortega.



"Toro" Ortega pide ponerle fecha a un paro general

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: