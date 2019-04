Cuestionan la transparencia en las cuentas del Municipio

Los concejales de la UV Más Campana Axel Cantlon, Rosa Funes y Carlos Gómez destacaron que el Ejecutivo está incumpliendo con la obligación de instalar la PC con acceso al sistema contable del municipio para poder acceder a la información. "Este viernes el Departamento Ejecutivo Municipal envío formalmente la Rendición de Cuentas del año 2018 al Concejo Deliberante, pero esto es solamente un cumplimento formal, para los papeles, porque en la realidad el acceso a la información no está garantizado", destacaron los ediles vecinalistas. Según comentaron, en la normativa vigente del Tribunal de Cuentas debe existir una PC en el Concejo Deliberante con acceso al sistema contable del municipio, llamado RAFAM, que debe funcionar de manera permanente y con acceso a toda la información cargada. "Lamentablemente esta computadora desapareció del HCD a mediados del año pasado, e incluso cuando estaba el acceso era limitado y parcial. Ya presentamos un proyecto de Resolución en el Concejo Deliberante para intimar el Ejecutivo a que regularice la situación del acceso al sistema RAFAM, especialmente ahora que nos encontramos en el período formal de tratamiento de la Rendición de Cuentas", señalaron. "La información es importante porque nos permite dar a conocer a los vecinos el estado económico real del municipio y cómo se usan los recursos de los impuestos. Hay varios puntos que señalamos en 2017 que esperamos que se hayan mejorado en 2018. Encontramos deficiencias en los procesos de compras. Se usó y se abusó de las contrataciones abreviadas para saltearse las licitaciones públicas que hubieran generado procesos más transparentes, fomentando la informalidad, y la contratación de proveedores amigos", señalaron. El 60% del presupuesto de compras se utilizó en 2017 para contratar a proveedores que no son de Campana, sino que vienen de Capital Federal o del gran Buenos Aires. "Eran empresas amigas del Municipio que ni siquiera promovieron el trabajo local. También había desprolijidades administrativas dado que encontramos $13 millones de ingresos no identificados que no se sabía quién los había pagado ni por qué concepto. Esos contribuyentes no identificados podrían haber estado apareciendo como morosos cuando en realidad habían pagado". "Aún existe la Tasa de Combustible que como sostuvimos desde el inicio para nosotros es totalmente inconstitucional, y que solamente tiene fines recaudatorios. En 2017 habíamos detectado un riesgo económico y financiero dado que los gastos pagados habían superado en $25 millones a los ingresos. También habíamos señalado la mala gestión de cobranzas que tenía el municipio. Producto de los aumentos desmedidos de tasas los deudores habían alcanzado el record de $300 millones, y casi el 50% de las boletas emitidas de Barrido y Limpieza no se cobraron. En 2017 había plata dormida en el banco que venía producto de convenios para financiar obras y que las obras demoraban muchos meses para arrancar. Un ejemplo de esto es la Obra del ensanchamiento de la Av. Alfonsín, donde hubo $ 12 millones en el banco durante 10 meses. También encontramos recursos afectados a educación que se usaban para otros fines, como organización de eventos deportivos en lugar de destinarse a infraestructura escolar. Pudimos detectar la ocurrencia de serias irregularidades en el manejo del Presupuesto del Concejo Deliberante del 2017 cuando era manejado por Sergio Roses, lo que motivó que iniciáramos una causa penal. Detectamos que se había contratado a una ñoqui por $500.000 que nunca había ido a trabajar al Concejo Deliberante y que se habían utilizado recursos del Concejo Deliberante para financiar la campaña política de Roses cuando fue candidato a primer concejal de Cambiemos aumentando el gasto de publicidad en un 200%. Este año vamos a seguir trabajando sobre las cuentas municipales del 2018 con la misma fuerza y con nuestro equipo integrado por los contadores Guillermo Cozzo y Alexis Twyford mediante la compulsa de documentación respaldatoria, el análisis de la información y posteriormente una exposición pública de las conclusiones", finalizaron.

Cuestionan la transparencia en las cuentas del Municipio

