¿Cómo se sale de la crisis o viviremos inmersos en ella? El programa político de Cambiemos no supera la crisis pero ¿gana a pesar de ella? La polarización discursiva de la política como un síndrome de época ante la falta de ideas. La pobreza alcanzó al 32% de la población en Argentina en el segundo semestre de 2018 según relevó el INDEC. El número es alto, comparado a nivel regional con datos menos actualizados encontramos a Colombia en un nivel cercano al de la Argentina hoy día (29% de la población en 2014) y a Brasil bastante por debajo (16% en 2014). La pobreza también aumentó considerablemente, fue el salto más alto desde el año 2002, eran 25,7% las personas pobres en la Argentina del segundo semestre de 2017. La reacción del gobierno tras la difusión de la pobreza fue confirmar el rumbo del programa económico, la necedad no era solo parte del gobierno kirchnerista. Aunque en el caso de Cambiemos se trata sólo de un condimento discursivo, no hay contradicción puertas adentro, con el modelo económico. En el caso del kirchnerismo sí, se dudaba, se analizaba de qué manera complementar el "rumbo" para que la inflación bajara, por ejemplo, para calmar la especulación financiera. Cambiemos está convencido del rumbo, mal que le pese a los 13 millones de argentinos pobres. Ni la pobreza ni el desempleo van a bajar, y eso no parece incomodar a Cambiemos. Como dijo Martín Rodríguez analizando estrategias electorales, Marcos Peña dirá "mi éxito no es solucionar la crisis sino ganar a pesar de ella". Al tiempo que cuestionaba la estrategia del oficialismo de ser "oposición de la oposición", el nombre de Cristina está saturado para las grandes masas consumidoras de TV pero cualquier anti-kirchnerismo no alcanza. El 47% de los niños son pobres, es un dato que surge también del informe de INDEC. En el rango etario hasta los 14 años la pobreza trepó más que en el conjunto de la población, aumentó 12 puntos porcentuales al compararse con un 34% de niños pobres en el segundo semestre de 2017. Consecuencias del programa de Déficit cero que el gobierno no piensa abandonar. Junto con otros problemas como la recesión de 2018 con una caída del PIB de -2,5% anual, la inflación que llegó por entonces a 47,6% y la desocupación a 9,1% de la población (desde el 7,2% de finales del 2017). Próximo a salir, el libro de Rodríguez junto con Pablo Touzón habla de una "etapa productiva de la grieta" que funcionó durante el kirchnerismo como una disputa política en tandem con un proceso de expansión de la riqueza nacional. Nada de eso ocurre con el macrismo, la "disputa política" aparece planteada más bien en términos electorales que evidenciando una fractura social -que la antecede-, la grieta se vuelve así una cuestión cada vez más simbólica, una sustitución semiótica de la improductividad política. ¿Cómo se sale de la crisis o si Argentina será esta que presenciamos desde 2012 con crisis de restricción externa y estanflación crónica? En términos electorales, los autores advierten lo paradójico del modelo de la polarización para Cambiemos porque parece funcionar mucho mejor para las oposiciones que para los gobiernos. Además obliga al oficionalismo a implementar una táctica melódicamente más agresiva (de "tuiterismo yadhista", sintetizan) que se opone a su rol "desdramatizador" tan ponderado socialmente.



Estanflación estructural, pobreza; social y política

Por Mara Pedrazzoli

