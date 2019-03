TIROTEO DE AVELLANEDA

Nueve policías bonaerenses, entre ellos tres que quedaron detenidos fueron desafectados de la fuerza ayer, tras el impresionante tiroteo entre efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires y de la Federal en el partido de Avellaneda que terminó con un comisario muerto y dos heridos. En tanto, efectivos de Gendarmería Nacional realizaron este sábado las pericias en torno a la investigación del violento episodio ocurrido este viernes por la tarde en una estación de servicio de Avellaneda. Según se informó de manera oficial, la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincial, desafectó este sábado a nueve policías de la DDI Lanús-Avellaneda. Entre el total de desafectados de la fuerza se encuentran los tres detenidos y el titular de esa dependencia, el comisario mayor José Hernández.

ELECCIONES EN SAN JUAN

La provincia de San Juan celebrará hoy sus elecciones primarias, en las que el gobernador Sergio Uñac buscará revalidar su liderazgo y quedar bien posicionado de cara a los comicios generales del 2 de junio próximo. En San Juan hay 554.551 personas habilitadas para votar en la elección que definirá a los candidatos a gobernador y vice, así como a diputados proporcionales, departamentales, intendentes y concejales, aunque la mayoría de los frentes llevarán una lista única. Uñac, que busca ser reelecto como gobernador, intentará salir fortalecido de las primarias en las que encabezará la lista del Frente Todos, acompañado por el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, como candidato a vice. El frente oficialista se consolidó luego de que el mandatario provincial llegara a un acuerdo con su antecesor y presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, con el que lograron unificar a casi todo el arco peronista local. El principal competidor del oficialismo será el intendente de Santa Lucía, Marcelo Orrego, que se despegó de Cambiemos y se llevó consigo a varios de los partidos que conformaban esa alianza para darle forma al Frente Con Vos.

MACRI Y VIDAL JUNTOS

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, cerró ayer la reunión del gabinete provincial que se llevó a cabo en el complejo de Chapadmalal y que contó con la sorpresiva visita del presidente Mauricio Macri, para alejar las versiones de conflicto entre La Plata y la Casa Rosada. El Gobierno bonaerense mantuvo el hermetismo respecto de las conversaciones que se mantuvieron durante el encuentro que comenzó el último viernes, pero trascendió que los ejes centrales fueron la marcha de la gestión y, principalmente, el escenario electoral. El viernes por la noche, al concluir la primera jornada del retiro, Macri sorprendió con su aparición en el complejo presidencial de Chapadmalal para manifestar su apoyo a la gestión de la gobernadora estrella de Cambiemos.

CAUSA DE LOS CUADERNOS

La abogada Graciana Peñafort, que patrocina al ex funcionario nacional Roberto Baratta, consideró ayer que la causa de los cuadernos "no va a caer" por el expediente del Juzgado Federal de Dolores en que está involucrado el fiscal Carlos Stornelli, sino que "va a terminar siendo nula". La letrada se refirió a la decisión del juez federal Claudio Bonadio de rechazar el planteo de recusación contra el integrante del Ministerio Público y afirmó que "es un rechazo en defensa propia". "Bonadio no está defendiendo a Stornelli, sino a su causa. El tono demuestra más enojo por lo que le pueda pasar a su causa que al fiscal", sostuvo Peñafort.