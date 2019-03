Desde las 18 horas en la Plaza Eduardo Costa. La actividad es promovida por la vecina Mónica Navarro, mamá de Juan Manuel. Habrá diferentes murgas que participan así como la banda Dilema que deleitará con su música. La 6º caminata consecutiva por el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down se realizará hoy a las 18 alrededor de la plaza Eduardo Costa. El propósito central de la caminata es concientizar a los vecinos sobre la inclusión de todas las personas con discapacidad en la sociedad. Esta actividad cuenta la organización de Mónica Navarro, mamá de Juan Manuel Quintos y el apoyo de la Dirección de Discapacidad –dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio. Este año participarán de la caminata la murga del "Grupo Esperanza", "Estrellas descontroladas", "Los elegantes de Campana", la murga "Almari" y también asistirá una murga de Maschwitz llamada "Alma Murguera". Además, habrá música de la mano de la banda "Dilema" y participará el Ballet El Cardón de Zárate. Y también se sumará todo el color que los "Payamédicos" saben aportarle a la jornada. "Los invito a caminar, cada día tenemos que multiplicarnos por mil para ser más quienes nos acerquemos para tomar conciencia de lo que es la discapacidad. El lema es Todos somos diferentes y todos somos iguales. Diferentes porque no hay una persona igual a la otra. E iguales absolutamente con derechos", cierra Mónica al respecto.

Mónica Navarro junto a Margara Pons y los directivos de la Escuela Nª7 donde asiste Juan Manuel



Hoy se realiza Caminata por el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down

