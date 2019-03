P U B L I C



Charlo, nombre real: Pérez Carlos José: cantor, pianista, compositor y director. Se inició en Radio Cultura, por 1924 de inmediato grabó discos Electra, secundado por las guitarras de Vicente Spina y Miguel Correa, después hizo una incursión en Victor dejando en la cera dos tangos suyos: "Costurerita" "Pobre Varón" nada menos que con letras de Francisco Brancatti y Celedonio Flores respectivamente. Actuó en la compañía del Teatro Porteño y después fue primera figura en el Teatro Comedia como actor, cantor y autor. Y paso a los discos Nacional en el año 1928 grabándolos de las orquestas de Francisco Lomuto y Francisco Canaro, logrando su gran fama al incorporarse al conjunto del último en ese mismo año. Al independizarse y actuar de solista por radios, escenarios, discos, etc. aumentó su popularidad a tal punto que el cine lo atrajo, debutando en el celuloide con "El Alma del Bandoneón" en 1935. Después actuó en "Puerto Nuevo", "Los muchachos se divierten", "Carnaval de Antaño", "Los Troperos". Una letra para mujer fue su primera canción "Mala" tango con música de Victor Troysi y Emilio Iribarne año 1925. A ese tango agregó una lista bastante extensa de muy buenas composiciones, tangos especialmente con versos propios o de notables autores como Mario Battistella, Luis Cesar Amadori, Enrique Cadícamo, Homero Manzi, José Gonzalez Castillo, José María Contursi y con muchos éxitos "Sin Cariño" "No me olvides" "Pobre Varón" "Costurerita" "Pinta Brava" "Tormento" "Horizontes" "Tortura" "Traviesa" "Ave De Paso", "Sin Compasión", "Perdón" "Sin Lágrimas" "Vas muerto con tu Disfraz" "Y aquel cariño se fue" "La Barranca" "Fueye" "Tango a Colombia" "Tango de la Ausencia" "Rondando tu Esquina" "Viejas Alegrías" "No hay tierra como la mia" "Margarita" "El último Vals" "Pasa el amor". Los dos tangos que le grabó Gardel, "Cobardía" y "Rencor" y muchas otras. Llevando como bandera al tango, Charlo recorrió varias veces América y también actuó en España y Portugal. Fue de los mejores cantores nuestros y deben nombrársele así con mas frecuencia. Para este trabajo dijo en febrero de 1962 "Nací en La Pampa, en un establecimiento de campo de mis padres, entre Avestruz y Guachatré y anotado en Puán (pcia de Bs As) donde residían mis abuelos y era el Registro Civil mas cercano. Gardel grababa en Odeón cuando ingresé a ese Sello por 1928 y poco después lo conocí. Lo traté poco, tal vez por la gran diferencia de edad. Nos saludamos y nada más. Pero un día el estaba con Razzano en la puerta del cine Broadwey de calle Corrientes y yo venia haciendo pinta con un aludo sombrero color gris y cual no seria mi sorpresa al oír que Gardel decía a su compañero: "Ché, quien es el sombrerudo aquel que viene allí"!? Mi sombrero sirvió para que, repentinamente en una cachada original tomáramos la confianza que entre nosotros no existía. En cuanto a las grabaciones de "Rencor" y "Cobardía" las hizo sin que yo se lo pidiera, después de haberlos estrenado Libertad Lamarque en el Teatro Maipo cuando Amadori, con Bota, era autor de las revistas y director de ese Teatro y yo componía música de todo tipo y segun las necesidades de esos espectáculos. Charlo nació el 7 de julio de 1906 y murió el 30 de octubre de 1990 en Buenos Aires.



El Rincon del Tango:

Hoy; Charlo

Por Raúl Berra

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: