"Satanás ha pedido zarandearte como a trigo" (Lucas 22:31), dijo Jesús, horas antes de ser entregado para morir en la cruz, dirigido a sus discípulos y, sobre todo, a Pedro. Jesús sabía que esos momentos que aguardaban, iban a ser muy difíciles, su fe sería probada. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro inmediata? Señor, no solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Y qué sucedió en realidad? Todos le negaron excepto uno, Juan. Ahora bien ¿Qué utilidad tiene este artículo? La respuesta es, que naturalmente, en nosotros, está esa misma respuesta de Pedro: "Yo puedo afrontar esta prueba-crisis, solo"; y luego, sucede algo de repente, y todo nos explota. De manera pues que, reflexionaremos, cómo se hizo realidad las siguientes palabras de Jesús: "Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y una vez vuelto, fortalece a tus hermanos" (Lucas 22:32). Para verificar la autoconfianza de Pedro, analicemos su osada respuesta: "Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte". Pedro en esta frase se sitúa en el centro, sin considerar, ni por casualidad, la tentación que puede avecinarse. Particularmente, el contexto actual del país, resulta inquietante. El Estado podría entrar en recesión, caer en default, quedar sin solvencia de pago, y volver el corralito, mientras que las empresas continúen quebrando, y cientos de obreros sean despedidos. ¿Cuál es el punto? El hombre, no es el centro de la tierra, y pueden aún suceder catástrofes y un contexto internacional desfavorable. Pero en cada una de estas cosas inimaginables, existen oportunidades para aprovechar y entrar en el rol de "protagonistas", y no caer como muchos, en el papel de "víctima". Visualicemos ahora que hace Jesús. Jesús sale, junto con sus discípulos, al monte de los Olivos para orar y les dice: "Oren para que no entren en tentación". Minutos después, Jesús los halla durmiendo. Pedro prefiere dormir, relajarse, relegando la oración para otro momento "más importante". Ya Satanás lo apresó, y la zaranda está a punto de comenzar; pronto, caerán en gran angustia y ya sin más, volverá a intentar tirar redes en busca de peces solo para hacer algo. Y súbitamente, arrestan a Jesús, Pedro se "despierta" y corta una oreja a un soldado. Siguiente episodio, llevan a Jesús ante el sanedrín y siendo juzgado, está Pedro paseando en el patio, así que una criada al verle, le dice: Tú también eres de él. La respuesta de Pedro es contundente, tres veces niega diciendo que no le conoce. ¿Creemos que podemos luchar contra Satanás solos? ¿durmiendo y faltos de oración? Pues estamos muy equivocados. "Pero yo he rogado por ti, para que no desfallezca tu fe". La tentación está por venir, el Adversario está por tendernos lazo, no durmamos. Un mal entendido en el trabajo, un cambio de jefe, una enfermedad, un traslado, un déficit en la empresa, un hijo rebelde, una muerte de un ser querido, una catástrofe. La realidad se escapa de nuestras manos. No confíes en tu propia prudencia; sé prudente, si eres hijo de Dios aférrate a la oración y confía en que Cristo es el único que puede hacerte renacer, y vuelto, fortalece en fe y esperanza a tus allegados. Si no lo eres, ¡búscalo! Él te puede ayudar. Las crisis, son oportunidades para cambiar. "Acuérdate de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás la hora", (Apocalipsis 3:3). Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Josué Monte Rivadavia 447 - Campana - Tel. 03489.427296 -437492 luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Crisis"

Por Josué Monte

