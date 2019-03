Ayer derrotó 19-14 como visitante a Varela Junior por la segunda fecha de la Segunda División de la URBA. Luego de la caída sufrida en casa frente a Virreyes en el debut, Ciudad de Campana consiguió ayer su primera victoria de la temporada al vencer 19-14 como visitante a Varela Junior por la segunda fecha de la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). Este primer festejo del Tricolor luego del ascenso logrado en 2018 se materializó en la segunda mitad, cuando con dos tries convertidos pudo dar vuelta un marcador que le era adverso al término de la primera mitad. Sin embargo, el que había pegado primero había sido el CCC, cuando Franco Pittari se filtró en el ingoal local para el 5-0 a los 2 minutos de juego. Pero Varela Junior reaccionó rápidamente y a los 8 minutos marcó su primer try para pasar al frente (7-5). Y a los 32 de esa primera parte, un nuevo try local dejó el marcador 14-5 al término de los 40 minutos iniciales. En la segunda parte, a los 19, el capitán Carlos Díaz llegó al ingoal rival y tras la conversión de Juan Calvi, el Tricolor quedó sólo dos puntos por debajo en el tanteador (14-12). Y a los 35 minutos, cuando restaban cinco para el final, apareció Nazareno Alaguibe para anotar el tercer try campanense, que, sumado a la conversión de Calvi, terminó sellando el triunfo de Ciudad de Campana. En esta oportunidad, el head coach César Gigena dispuso la siguiente formación: Alan González, Tomás Tourn, Ariel Molina (Gabriel Pujol); Andrés Moreno, Franco Casanova; Carlos Díaz, Bruno Calle, Nicolás Toledo; Martín Lescano, Juan Calvi; Franco Barco, Enrique Peralta (Adrián Lugo), Franco Pittari, Damián Colela (Cristian Giles Delgui); y Facundo Cerda (Nazareno Alaguibe). Los demás resultados de esta segunda fecha de la Segunda División de la URBA fueron los siguientes: La Salle 40-39 Tiro Federal de San Pedro; Club Argentino de Rugby 10-16 Los Cedros; Virreyes 50-19 Del Sur; Gimnasia de Ituzaingó 19-27 Las Cañas; Mercedes Rugby 10-13 El Retiro; y San Miguel 10-30 Atlético Chascomús. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Virreyes, Las Cañas, Los Cedros y El Retiro, 9 puntos; 5) La Salle, 8 puntos; 6) Atlético Chascomús, Ciudad de Campana y Club Argentino, 5 puntos; 9) Del Sur, 4 puntos; 10) Tiro Federal de San Pedro, 2 puntos; 11) Varela Junior, San Miguel y Mercedes, 1 punto. Por la próxima fecha, el sábado 6 de abril, Ciudad de Campana recibirá a Club Argentino de Rugby. La programación se completa con El Retiro vs Gimnasia de Ituzaingó, Las Cañas vs Virreyes, Del Sur vs Varela Junior, Los Cedros vs La Salle; Tiro Federal de San Pedro vs San Miguel; y Atlético Chascomús vs Mercedes Rugby.

