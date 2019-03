El entrenador de Villa Dálmine destacó la entrega y el juego de mitad de cancha hacia adelante, aunque también marcó errores defensivos. Luego de la derrota ante Arsenal, la conferencia de prensa de Walter Nicolás Otta giró en torno a dos conceptos: remarcar lo mucho que hizo bien Villa Dálmine, pero también recalcar errores que le costaron caro al equipo. "Perder siempre duele, sobre todo cuando hacés las cosas como para no perder. Sabíamos que jugábamos contra un gran equipo y nosotros hicimos un desgaste muy grande, tuvimos muchas situaciones de gol, pero también dejamos muchos espacios y ellos nos generaron muchas oportunidades", fue el resumen que realizó Nico, quien igualmente se mostró "orgulloso por lo que hizo el equipo", destacando "la entrega" y "el amor propio". El entrenador señaló "errores que ante estos rivales no podés cometer" y luego los detalló: "Sin restarles méritos a los jugadores de Arsenal, el primer gol que nos hacen es un error que no debería haber ocurrido, porque es una pelota a espaldas de un central. Y en el primer tiempo deberíamos haberlo empatado. En el segundo tiempo nos apuramos en un lateral a favor y nos convierten en una jugada rápida que nos agarra mal parados". En cuanto a las situaciones que el Violeta generó y no aprovechó en la segunda parte, "Nico" comentó: "De mitad de cancha hacia adelante el equipo hizo las cosas muy bien y generamos muchas oportunidades. Deberíamos haber empatado, pero esto no es sólo por merecimientos ofensivos, acá también hay que defender bien. Lo que nos ha traído hasta acá es el orden y hoy por momentos fuimos desordenados". Finalmente, Otta destacó el nivel de David Gallardo ("el partido de Copa Argentina le cambió la cabeza"), ratificó su confianza hacia los jugadores: "Nos vienen dando mucho" y adelantó que ahora irán por Defensores de Belgrano a "tratar de recuperar los puntos que perdimos en casa".

Walter Nicolás Otta, imagen ilustrativa. Foto: YouTube



DT de Villa Dálmine:

Otta; "Orgulloso por lo que hizo el equipo"

