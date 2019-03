La primera fecha se jugó el pasado domingo. Hoy habrá acción en cuatro canchas. El pasado domingo se puso en marcha un nuevo Torneo de la Liga de Veteranos de Campana que en esta oportunidad cuenta con la participación de 34 equipos divididos en dos divisiones: A y B. En la jornada inaugural de la División A se dieron los siguientes resultados y goleadores: -El Regreso 1 – San Luis 1. Goles: Martín Vega (ER) y Javier López (SL). -La Esperanza 4 – La Josefa 2. Goles: Fabián Gamboa (3) y Roberto González (LE); Darío Posetto y Néstor González (LJ). -Las Praderas 4 – Naranja 2. Goles: Roberto Ferreyra (2), Ricardo Gonzáles y César Córdoba (LP); Silvio Lamelza -2- (NAR). -Lechuga FC 2 – 9 de Julio 0. Goles: Jorge Gómez y Marcelo Benítez (LEC). -El Pino 4 – CASLA 1. Goles: Leonardo Jáuregui (2), Víctor Gastañaga y Ariel Díaz (EP); Oscar Gauta (CASLA). -Deportivo San Felipe 4 – Campana FC 1. Goles: Ricardo Eckert, Daniel Ielsich, Pablo López y Ramón Churruarín (DSF); Miguel Núñez (CAM). -Juventud Unida 0 – Los Pumas 0. -Amigos de Raúl 0 – Las Campanas 0. -El Defe 1 – Amigos de Zárate 1 (partido interdivisional). Con estos resultados, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: 1) Deportivo San Felipe, El Pino, Las Praderas, La Esperanza, y Lechuga, 3 puntos; 6) San Luis, El Regreso, El Defe, Las Campanas, Juventud Unida, Los Pumas y Amigos de Raúl, 1 punto; 13) Naranja, La Josefa, 9 de Julio, Campana FC y CASLA, sin puntos. Por la segunda fecha, hoy se enfrentarán: San Luis vs El Defe (11.15 en Tavella), Los Pumas vs Amigos de Raúl (11.15 en Lechuga), Campana FC vs Juventud Unida (13.45 en El Pino), Lechuga vs CASLA (11.15 en Lechuga), Naranja vs El Pino (11.15 en El Pino), La Esperanza vs Las Praderas (12.30 en Lechuga) y El Regreso vs La Josefa (10.00 en Lechuga). En tanto, en el interdivisional, Las Campanas vs Atlético La Josefa (13.45 en Lechuga). DIVISIÓN B En tanto, en el arranque de la División B se dieron los siguientes resultados y goleadores: -Estación Las Palmas 3 – Titi y Amigos 1. Goles: Carlos Ortiz (2) y Javier Rapuzzi (ELP); Luis Soler (TyA). -Deportivo San Cayetano 1 – Unión Entre Ríos 1. Goles: Jorge Giménez (DSC) e Hilario Basaldúa (UER). -Mega Juniors 1 – Patronato 0. Gol: Cristian Gómez (MJ). -Leones Azules 0 – Las Palmas 0. -Puerto Nuevo 1 – Kilmes FC 1. Goles: Daniel Hornus (PN); y Carlos Herrera (KFC). -Albizola FC 1 – Tavella 0. Gol: Amílcar Luque (ALB). -Norte FC 3 – Atlético La Josefa 0. Goles: Orlando Bertagnoli, Rubén Reynoso y Julio Escobar (NOR). -Atlético El 70 vs Pioneros. Fue suspendido a los 7 minutos del ST por la lesión de un jugador. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Norte FC, Estación Las Palmas, Albizola FC y Mega Juniors, 3 puntos; 5) Amigos de Zárate, Deportivo San Cayetano, Kilmes FC, Puerto Nuevo, Unión Entre Ríos, Las Palmas y Leones Azules, 1 punto; 12) Tavella, Titi y Amigos, Patronato y Atlético La Josefa, sin puntos; 16) Atlético El 70 y Pioneros (-1), sin puntos. Por la segunda fecha, hoy estarán jugando: Estación Las Palmas vs Los Amigos de Zárate (15.00 en El Pino), Pioneros vs Norte FC (13.45 en Lechuga), Tavella vs Atlético El 70 (13.45 en Tavella), Kilmes FC vs Albizola FC (12.30 en Lechuga), Las Palmas vs Puerto Nuevo (10.00 en El Pino), Mega Juniors vs Leones Azules (12.30 en Tavella), Unión Entre Ríos vs Patronato (10.00 en Tavella) y Titi y Amigos vs San Cayetano (10.00 en Lechuga).

NORTE FC VENCIÓ 3-0 A ATLÉTICO LA JOSEFA EN LA PRIMERA FECHA.





JUVENTUD UNIDA IGUALÓ SIN GOLES FRENTE A LOS PUMAS.



Liga de Veteranos:

Comenzó un nuevo Torneo y hoy se disputa la segunda fecha

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: