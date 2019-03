Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 31/mar/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 31/mar/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

HAZAÑA DEL SUB 17 En el Sudamericano Sub 17 que se está disputando en Perú, la Selección Argentina logró anoche una agónica clasificación al hexagonal final al vencer 3-0 a Brasil en la última fecha del Grupo B (necesitaba ganar por tres goles para poder avanzar y llegó al tercero cuando el partido se moría). Anteriormente, los dirigidos por Pablo Aimar habían perdido con Uruguay, le habían ganado a Colombia y empatado con Paraguay. Con estos resultados logró meterse en el hexagonal final, donde buscará uno de los cuatro pasajes al Mundial de la categoría que se disputará en noviembre en Brasil. Los otros cinco clasificados a la etapa final del Sudamericano son Paraguay, Uruguay, Perú, Chile y Ecuador. ¿HABRÁ CAMPEÓN? Esta noche, Racing Club puede coronarse campeón de la Superliga 2018/19. Es que por la anteúltima fecha, La Academia (55 puntos) enfrentará como visitante a Tigre desde las 18.10 y en ese mismo horario, su escolta Defensa y Justicia recibirá a Unión de Santa Fe. Si el equipo de Avellaneda (que cuenta con el campanense Leonardo Sigali) sostiene o estira su ventaja de cuatro puntos sobre el Halcón de Florencio Varela dará una nueva vuelta olímpica. La programación de esta 24ª fecha tiene además otros tres partidos que se disputarán hoy: Atlético Tucumán vs Aldosivi (11.00), Argentinos Juniors vs Rosario Central (13.15) y Lanús vs Belgrano (13.15). En tanto, mañana lunes se enfrentarán: Estudiantes (LP) vs San Martín (T) y Colón vs San Martín (SJ). RIVER E INDEPENDIENTE Ayer, en la continuidad del capítulo 24 de la Superliga, River Plate venció 2-0 como visitante a Talleres de Córdoba con un doblete de Ignacio Fernández. De esta manera, el Millonario llegó a los 45 puntos y se afirmó en el cuarto puesto, a seis puntos de distancia de Atlético Tucumán. Por su parte, Independiente le dio vuelta el partido a Vélez Sarsfield en Avellaneda y le ganó 2-1 con tantos de Silvio Romero y Pablo Pérez. Con estos tres puntos, el Rojo volvió a zona de clasificación a la Copa Sudamericana. Ayer, además, San Lorenzo (sin Nicolás Blandi) igualó 1-1 como local con Gimnasia y Esgrima de La Plata, mientras que Godoy Cruz le ganó 2-1 a Patronato de Paraná, que hoy puede ser alcanzado por Belgrano, San Martín de San Juan y Tigre en la tabla de los Promedios. Antes, el viernes, Boca Juniors superó 2-0 como local a Banfield, mientras que Newells le ganó 3-1 en Rosario a Huracán. PRIMERA B METRO Hoy continúa la fecha 31 con tres partidos: Almirante Brown vs Talleres (15.30), All Boys vs Deportivo Español (16.00) y Sacachispas vs Tristán Suárez (16.00). En tanto, mañana lunes jugará el líder Barracas Central vs Acassuso (15.35). PRIMERA C Argentino de Quilmes (líder con 54 puntos) rescató un punto importante en su visita a Laferrere (3º con 48) al igualar 2-2 por la 30ª fecha. Ayer, además, jugaron: Midland 1-1 Lamadrid; L.N. Alem 0-3 Deportivo Merlo; Berazategui 0-0 Central Córdoba (R); y Excursionistas 2-4 El Porvenir. La jornada se cierra hoy con Deportivo Armenio vs Villa San Carlos. PRIMERA D En el arranque de la 24ª fecha, Liniers igualó ayer 1-1 con Claypole como local, mientras que Juventud Unida sorprendió 1-0 a Argentino en Rosario. La programación de esta jornada continuará hoy con Central Ballester vs Muñiz (11.00). En tanto, Puerto Nuevo recién jugará el martes frente al líder Argentino de Merlo desde las 15.30 horas. Ese mismo día y en el mismo horario también se enfrentarán: Lugano vs Centro Español y Defensores de Cambaceres vs Real Pilar. La fecha se cerrará el miércoles con Yupanqui vs Deportivo Paraguayo. DOBLETE DE MESSI Horas después de sus declaraciones respecto a su situación en la Selección Argentina, Lionel Messi convirtió los dos goles con los que Barcelona derrotó 2-0 a Espanyol en el clásico de Cataluña correspondiente a la 29ª fecha de la Liga Española. De esta manera, el Barsa mantuvo los diez puntos de ventaja sobre Atlético Madrid, que ayer goleó 4-0 como visitante a Alavés.

