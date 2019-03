Rincón Tuerca

TURISMO CARRETERA: La categoría desarrolla este fin de semana otra carrera del campeonato en el autódromo de Concepción del Uruguay donde televisa desde las 11 hs la TV Pública a través de la gestión de ACTC Media TV. MOTIVACION: Desde hace un tiempo Carlos Zanini está buscando una Chevy para sumarse en la categoría leyenda del TC y el hombre de Zárate aún no encontró que lo motive para tal emprendimiento. TRABAJOS: Los trabajos en el autódromo de Rosario están en plena terminación y se espera llegar en la forma exigida para la presencia del Turismo Carretera en el mes de mayo como se programó en su momento y los dirigentes del autódromo aseguran que llegarán justo. VISITAR: Finalmente se tomó la decisión que la categoría TC PickUp visite el autódromo de Rio Cuarto cuando el TC Mouras visite dicho autódromo marcando su primera salida al interior de nuestro país. CENA: Como todos los meses una vez mas se reunieron a cenar los ex dirigentes de la categoría Alma esta vez en la ciudad de Campana donde los locales fueron Clerici y Leopardi. SUMARSE: Los hermanos Fontanot trabajan en su chasis de cara a sumarse a la categoría TC Regional lo antes posible dado el entusiasmo de los jovenes para retomar a la categoría. CONFORME: A pesar de no tener su mejor fin de semana en el Turismo 4000 Argentino el zarateño Carli Bava quedó muy conforme con el rendimiento de su Falcon donde se mostró un auto contundente de cara a lo que viene. TOQUE: Ese toque en la serie lo dejó afuera de la misma y le quitó toda posibilidad de pelear adelante donde largó desde atrás en la final remontó hasta el noveno puesto donde sumó algunos puntos que se valoró en todo el equipo de Caggiano hermanos de José C. Paz. RECITAL: Después del receso de las vacaciones los muchachos retomaron las clases de guitarra para los alumnos Julio Moyano y Oscar De Biase para lograr en algún momento dos ex pilotos con la posibilidad de darnos algún recital a la zarateña. COMPLICADOS: En realidad el grupo que suelen tener que bancarse a sus dos amigos con guitarras de por medio no están muy contentos que vuelvan con la música a las comidas de los lunes porque se hace complicado tener que soportarlos. CANTAR: Y ahora comienza a ponerse mas difícil la situación porque los ex pilotos piensan incorporar a las guitarras la voz de ellos para cantar algo que nadie quiere escuchar. VOLVER: El Tano como suele suceder volvió a incorporarse a la alta competencia una vez mas y Adriano Zarantonello viene de sumarse a la categoría Kart Plus donde en lo deportivo no fue lo mejor pero el muchacho se divirtió. RECUPERAR: El autódromo de 9 de Julio sigue realizando obras en el mismo y la intención de sus dirigentes es recuperar su plaza en el calendario del Turismo Carretera donde desde la categoría van a aguardar como se trabaja en dicho autódromo. CARTA: La carta enviada por los dirigentes de Alma a la Federación impidió que los pilotos dispuestos a correr en la categoría de Baradero se frustrara y deberán esperar al mes de abril para correr en su nuevo lugar elegido. PROVOCAR: Esta demora va a provocar que Gonzalo Conti sea de la partida con el Fitito bien presentado junto a Juancho Muñoz y Silvestre Gallo del cual se espera que sea la posibilidad de empezar una nueva temporada. ELEGIDA: La categoría Prokart fue la elegida para el retorno de Ignacio Lopez al mundo del karting donde se sumara a la Clase Juniors con su equipo que preside su padre Marcelo. ENCUENTRO: El próximo 14 de abril se llevará adelante un encuentro multimarca en el club de Ariel del Plata donde el público podrá visitar el mismo a partir de las diez de la mañana con la presencia de diferentes marcas y clubes en el predio. ARRANQUE: El arranque del campeonato de Motocross en Navarro provocó que los pilotos locales Julian y Marcos Garrido arranquen la temporada en la alta competencia mientras que desde Zárate Valentino Lacognata será de la partida. SABER: No muchos saben que Santiago Ledesma posee en su casa un auto Regatta para la Clase Tres de Alma el cual el casco está para empezar a trabajar en el mismo y el joven aún no sabe si darle curso a este proyecto. VOLVIENDO: El legendario Julio Pardo vuelve a correr este año en la Clase Dos del Turismo Zonal Pista con su propio auto volviendo para la alegría de todos sus seguidores que incluye a Oscar Perez y Guillermo Clerici amigos del pelado. POTENCIAR: Un momento muy especial de los dos ante el resultado de la primera carrera del año en karting donde tanto Ibarra y Toledo ganaron en la Clase Potenciada de la Categoría Kart Plus lo que potenció la amistad de ambos dentro y fuera de pista lo que marca que el viaje a la N.A.S.A. por parte de Gaby ya dio sus resultados. ESPERAR: Ahora que Gonzalo Conti tomó la determinación de empezar a correr ahora es la categoría que no arranca y deberá esperar hasta el mes de abril ante lo ansioso de sus seguidores. NUMERO: Desde el ámbito local se intentó realizar una nota con Facundo Sardo pero cuesta ubicarlo y para colmo su mamá sin querer pasa el número del celular equivocado y el flamante piloto de motocross no se muestra en los medios. Que pasa Cachorrito? CONFIRMAR: Sebastián Signore representa a Campana en el Turismo Zonal Pista en la Clase Tres y ya confirmó que también estará esta temporada en el equipo del "Chino" Vidal. CIRCUITOS: Dabamos cuenta del nuevo campeonato para el motocross y el mismo ya tiene confirmado los circuitos a visitar donde están Navarro, Bragado, Zárate, Guernica entre algunos mas que van a ir confirmando con el correr de los meses. ROMPER: No fue el mejor fin de semana para Nicolás Brugognone en la carrera de Zárate en la categoría Kart Plus donde se le rompieron dos motores quitándole toda posibilidad de pelear por lo que se fue a buscar. CONTARA: En reciente nota televisa Daniel Vidal dejó entrever que este año contará con dos autos para correr en la categoría Turismo Zonal Pista siempre con el equipo de Dante Tamburrini y van a avaluar en que momento se puede provocar dicho cambio. FECHA: La fecha confirmada para los chasis del Regional es el próximo 14 de abril en el autódromo de La Plata así lo hicieron saber sus dirigentes. MOMENTO: Otro buen fin de semana para el zarateño Gabriel De Lucca que en la categoría Pako ganó en dos clases la MN Light y KF+40 demostrando el buen momento con la atención de Sergio Capecce en los chasis. LLEGAR: Como se pensaba no se llegó para la primera del año en la Clase Tres de Alma con el Fiat Uno y el representante de Lima Gastón Brown trabaja para arrancar desde la segunda con la motorización de Carranza y el chasis con el asesoramiento de Sbarra. FORMULA UNO: Segunda carrera de la temporada para la categoría mas importante del mundo con el Gran Premio de Barein a desarrollarse este fin de semana. Televisa Fox Sport. CONTENTO: Así se muestra Matias Milla al poder llegar a un acuerdo con el equipo Renault del Super TC 2000 para esta temporada donde será el tercer piloto detrás de Andusso y Pernia. TC PISTA: La categoría está visitando el autódromo de Concepción del Uruguay este fin de semana donde encaran la segunda carrera del año. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa ACTC Media TV. VENDER: Las cuestiones económicas no le dejaron poder arrancar en la Clase Tres de Alma al piloto local Pablo Savastano que tomó la decisión de alquilarlo con atención en pista si se desea o venderlo listo como está para correr. AMIGOS: Con la licencia en sus manos ahora tomo la decisión de volver a correr y junto a sus amigos es probable que Julián Molina se sume a una categoría de Baradero donde se está definiendo la compra de ese chasis entre todos y darle curso a esta pasión que todos llevan en su sangre. ELEGIDO: El mes de abril fue el elegido para arracar su campeonato la categoría Prokart que decidió hacerlo en el kartódromo de Ciudad Evita. MOSTRARSE: Viene de probar en el kartódromo de Ciudad Evita de cara al inicio del campeonato en la categoría Prokat y el "Nacho" Lopez se mostró con esta prueba esperando el arranque donde correrá en la Clase Juniors y se estuvo en los tiempos lógicos. CONFORME II: Luego de la presentación de la categoría leyenda del TC días atrás en el autódromo de 9 de Julio sus dirigentes estaban conforme con el parque de autos que se llegaron a este lugar en épocas tan difíciles para las cuestiones económicas. CIERRE: Los dirigentes del Turismo Nacional ya pensaron en el autódromo de San Nicolás para el cierre de temporada en el mes de diciembre. Aún no se confirmó dicho escenario pero se espera cerrar en los próximos días. ALTERNAR: Fernando Moreno viene participando en las picadas en el autódromo capitalino los viernes por la noche con su Fiat donde el representante local viene alternando con buenos resultados y de los otros.

Rincón Tuerca

