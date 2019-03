Este artículo es mi homenaje al fallecido Dr. Julio Granel autor de "La Teoría Psicoanalítica de Accidentarse", la que habla que los accidentes no son casuales ni azarosos, sino consecuencia de un proceso inconsciente que conduce "fatalmente" al acto de accidentarse. En el mundo actual y bajo el marco biopsicosocial, observamos como algunas situaciones contrastantes y otras situaciones fenoménicas atraviesan los distintos aspectos en la vida diaria del sujeto influyendo en su mundo y en su psiquis, provocándole consecuencias en los distintos momentos de su vida. Las problemáticas físicas, psíquicas y sociales del individuo generan manifestaciones producidas a partir de la interacción de las mismas con el medio, el cual no siempre da las respuestas positivas a las necesidades del sujeto, manifestándose en acciones problemáticas o situaciones traumáticas, dando por resultado una "Crisis de Cambio" que no siempre puede afrontar y mucho menos resolver. Este progreso tiene una contracara que evidencia un aspecto trágico y fatal: el marcado incremento de los accidentes, la pandemia del siglo XXI (Granel, 1985), siendo en ocasiones, una muestra de falencias humanas, desperfectos mecánicos, supuestos imprevistos y hechos significativos en la vida de los sujetos, provocando lesiones tanto a ellos como a la propia comunidad a la que pertenecen. Estas preocupaciones y conflictos provocan un desequilibrio psíquico que muchas veces termina en tragedia. El accidentarse es inherente a la vida del ser humano y es dilucidado como un hecho casual o como un episodio fortuito impredecible que sucede en cualquier momento más allá del azar y del hecho fenoménico en sí. Ninguna actividad humana está exenta de la posibilidad de producir y padecer accidentes aun en plena celebración del perfeccionamiento cultural y tecnológico. Hablamos de "Accidentarse" más que de "Accidente", ya que se le otorga a este proceso un carácter personal y subjetivo a diferencia de cuando se lo utiliza como sustantivo, el que sugiere un carácter ajeno e impersonal (Granel 2009). El abordaje terapéutico psicoanalítico permite acceder a los aspectos más profundos del sujeto relacionados con los conflictos internos por los que atraviesa en cierto momento de su vida, así provocar un cambio y poder generar una transformación. El padecer psíquico es perturbación desarrollada en nuestro mundo interior y el suceso de accidentarse surge como respuesta ante un hecho traumático, en una crisis de cambio definida como aquella situación que el sujeto "no puede afrontar ni resolver". Es aquello que no se puede tramitar con palabras y se exterioriza en síntomas, traumas, o actos fallidos, siendo las acciones del individuo la consecuencia de procesos inconscientes e internos que lo conducen "fatalmente" al acto de "Accidentarse". ¿Es posible prevenir los accidentes? Según la Lic. Meyrialle (1991), "prevenir sería transformar el accidente en comprensión" y sólo se logra después del hecho consumado ya que podemos prevenir tal vez posteriores accidentes en una misma persona, pero estamos inermes frente al resto de los casos. Es imprescindible luchar por la prevención, pero improbable concretarla, mientras no cambie la estructura de fondo de una cultura que rechaza de la conciencia, aquellos afectos y pensamientos que producen conflicto y dolor y que interpreta los mensajes del inconsciente como meros azarosos "accidentes". Lic. Gabriel Raimundo (MN 69359 - MP 20680) NOTISerenare: Güemes 705 / Tel 421995 cmr.drapp.com.ar

La teoría psicoanalítica de accidentarse de Granel

Por Lic. Gabriel Raimundo

