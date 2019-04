La Auténtica Defensa. Edición del martes, 02/abr/2019 Primera D:

Desde las 15.30, el Auriazul intentará volver a sumar después de dos derrotas consecutivas y tras haber quedado libre en la fecha pasada. Kevin Redondo regresa a la titularidad tras cumplir su sanción. Por la 24ª fecha del campeonato de la Primera D, Puerto Nuevo recibirá esta tarde a Argentino de Merlo en un partido que se disputará desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco con arbitraje de Edgardo Zamora. Para el Auriazul será la oportunidad de volver a sumar después de tres fechas sin poder hacerlo: porque en la 21 cayó ante Liniers como local; en la 22 perdió en su visita a Argentino de Rosario; y en la 23 quedó libre. Será, entonces, el primero de los últimos siete compromisos del equipo dirigido por Carlos Pereyra. Y el objetivo está claro: tratar de asegurar un lugar en el Reducido por el segundo ascenso a la Primera C. En ese sentido, el Portuario se encuentra en la 7ª posición con 30 puntos y le lleva cinco de ventaja a Yupanqui (10º con 25) y seis a Centro Español (11º con 24). Para este encuentro, el entrenador recuperará a Kevin Redondo, quien cumplió su suspensión y podrá retornar a la titularidad esta tarde. En cambio, Rodrigo Ponce De León y Ezequiel Ramón todavía deben una y dos fechas respectivamente. Así, la formación titular de Puerto Nuevo hoy sería con Leandro Bonet; Joaquín Montiel, Gonzalo Leizza, Santiago Correa, Nahuel Banegas; Nicolás Colombano, Oscar Peñalba, Kevin Redondo, Mauricio Ruiz; Enzo Moreno y Nazareno Gómez. En tanto, en el banco de suplentes estarán: Esteban Montesano, Lautaro Cuenos, Juan Cruz Sbarra, Thomas Solis, Eliseo Aguirre, Agustín Monteleone y Carlos Tapia. Por su parte, Argentino de Merlo llegará a Campana en un gran momento, luego de vencer a Argentino de Rosario (que tuvo la oportunidad de colocarse a solo cinco puntos de diferencia) para así completar una rueda de 14 partidos con excelentes resultados. Es que con su victoria 1-0 sobre Puerto Nuevo del pasado 26 de octubre comenzó una serie de 14 partidos en los que cosechó 11 triunfos, un empate y apenas dos derrotas. Así logró adueñarse de la cima de las posiciones y construir una diferencia de 9 puntos sobre su más inmediato perseguidor, que actualmente es Real Pilar. Y ello tratará de defender hoy en nuestra ciudad. FECHA 24. Este nuevo capítulo de la Primera D se puso en marcha el pasado sábado con dos partidos: Liniers igualó 1-1 como local frente a Claypole, mientras que Juventud Unida venció 1-0 como visitante a Argentino de Rosario. En tanto, el domingo, Central Ballester empató sin goles como local frente a Muñiz. La actividad continuará hoy, porque además de Puerto Nuevo vs Argentino de Merlo también jugarán: Defensores de Cambaceres vs Real Pilar y Atlético Lugano vs Centro Español. Mientras que mañana miércoles se medirán Yupanqui vs Deportivo Paraguayo.

PUERTO NUEVO INICIA HOY LA RECTA FINAL EN BUSCA DE LA CLASIFICACIÓN AL REDUCIDO POR EL SEGUNDO ASCENSO. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 34. En 33 partidos, Puerto Nuevo ganó en 5 ocasiones, Argentino de Merlo logró 20 victorias y empataron 8 encuentros. El cuadro Auriazul convirtió 37 goles, en tanto que la Academia del Oeste marcó 70. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. Jugaron 16 veces: Puerto ganó 3 partidos (15 goles) y Argentino obtuvo 7 victorias (27 goles). Empataron 6 veces. COMO LOCAL ARGENTINO. Jugaron 16 veces, Puerto logró 2 victorias (22 goles) y Argentino triunfó en 13 ocasiones (43 goles). Empataron en 2 oportunidades. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL. El miércoles 4 de octubre de 2017, por la 6ª fecha de la Primera D 2014/18, Argentino de Merlo se impuso por 2-1 con goles de Gastón Scisci y Diego Fassi, mientras que para Puerto Nuevo, Maximiliano Díaz marcó el empate transitorio. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA. El viernes 26 de octubre de 2018, por la 9ª fecha, Argentino de Merlo ganó 1-0 con un tanto de Leandro Fleita en tiempo adicionado. APOSTILLAS: Tres partidos sin ganar lleva Puerto Nuevo ante Argentino de Merlo, con 3 derrotas consecutivas. Como local, Puerto Nuevo acumula 12 encuentros sin triunfos, con 6 empates y 6 derrotas. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO TRIUNFO LOCAL El sábado 5 de julio de 1980, por la 15ª fecha del campeonato de la Primera D, Puerto Nuevo se impuso 1-0 sobre Argentino de Merlo con gol de Miño, en un encuentro cuya síntesis fue la siguiente: PUERTO NUEVO (1): Walter Ferré; Giroldi, Oscar Rodríguez, Luis Belard y Tellería; Filosi, Rubén Stella y Villa; Gómez (Hidalgo), Miño y Oscar Lell (Oyarzún). DT: Alario González y Omar Pichinelli. ARG. DE MERLO (0): Stazzoni; Lezcano, Zampano, Cabral y Angelone; Campana, Albornoz y Cabrera (Espinoza); Ojeda (Vega), Cattáneo y Delgado. DT: De León. GOL: PT 26m Miño (PN). CANCHA: Estadio Municipal. ÁRBITRO: Eugenio Galdó. RECAUDACIÓN: $ 410.000 Pesos ley.

