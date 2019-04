La Auténtica Defensa. Edición del martes, 02/abr/2019 Rubén Romano: "sueño con una ciudad más inclusiva"







El referente de la oposición acompañó la 6ta caminata por el Día Mundial del Síndrome de Down. Allí dialogó con vecinos y representantes de las distintas organizaciones que trabajan con personas con discapacidad. "Aún quedan muchas barreras por derribar en Campana para que todos tengamos los mismos derechos" comentó. El Concejal del PJ-Unidad Ciudadana, y principal referente de la oposición en la Ciudad, acompañó la sexta caminata por el Día Mundial del Síndrome de Down, realizada el pasado domingo en la plaza Central. El Dr. Rubén Romano saludó y dialogó con los vecinos y los referentes de las distintas organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, y los alentó a continuar con esta tarea. "Lamentablemente, muchas personas sólo cuentan con las instituciones para resolver las innumerables circunstancias que surgen en torno a una discapacidad. El Estado tiene una responsabilidad que no debiera obviar en este sentido". Para el edil, quien estuvo acompañado por la Concejal Romina Carrizo e integrantes de la denominada "Nueva Generación Sub 40", es mucho lo que puede hacerse en pos de mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. "Desde la infraestructura, con rampas, baños, y sendas que permitan una mejor accesibilidad y transitabilidad, tanto en los espacios públicos como privados. Pero también con programas de desarrollo e inclusión, para que todos por igual puedan tener educación, trabajo". Por último, Romano expresó: "Sueño con una Ciudad más inclusiva. Pero aún quedan muchas barreras por derribar en Campana para que todos tengamos los mismos derechos. Pero estoy convencido que la Comunidad está dispuesta a trabajar y colaborar con un proyecto donde como dice la frase, todos seamos iguales, porque todos somos diferentes" concluyó.

