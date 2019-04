La Auténtica Defensa. Edición del martes, 02/abr/2019 Breves: Noticias de Actualidad







OFICINA ANTICORRUPCIÓN La Oficina Anticorrupción (OA) solicitó ayer la reapertura de la causa por enriquecimiento ilícito contra Néstor y Cristina Kirchner que había sido cerrada por el ex juez Norberto Oyarbide en 2009. Además, la OA pidió que se amplíe la investigación del posible incremento patrimonial injustificado de la ex mandataria nacional hasta diciembre de 2015. Laura Alonso explicó que en la denominada causa de los cuadernos "se han incorporado elementos muy serios y contundentes que ponen en evidencia que, tanto la resolución que benefició a los imputados en el año 2009 como la pericia contable en que se apoyó, fue el resultado de una coordinada maniobra delictiva". RAMOS PADILLA El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, le envió una carta a su par Claudio Bonadio y le ofreció la posibilidad de tener acceso a la investigación por supuesto espionaje ilegal y extorsión que lleva adelante, en la cual está imputado el fiscal Carlos Stornelli. Además, el juez de Dolores también citó como testigo en la causa para el próximo jueves al abogado Gabriel Bouzat, ex socio en un estudio jurídico del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz. La determinación se tomó a raíz de que en la documentación secuestrada al falso abogado Marcelo D ´Alessio había información sobre Bouzat y registros migratorios, entre otras cosas. BAJO EL DOLAR El dólar arrancó abril con tendencia bajista y se cotizó este lunes a $43,86 pesos en promedio en la "city" porteña, 53 centavos menos que el viernes pasado. Según un promedio realizado por el Banco Central, la moneda norteamericana cerró a $41,88 para la punta compradora y a $43,86 para la vendedora. De acuerdo con el listado que diariamente publica el Central, los valores más elevados los ofrecieron los bancos ICBC, Patagonia y Santander, mientras que en el Banco Nación se negoció a $43,65. FRIGERIO RATIFICÓ A MACRI El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, ratificó ayer que Mauricio Macri "es el candidato a presidente" por Cambiemos, y descartó un Plan "V", en alusión a la posible postulación de María Eugenia Vidal. "Yo seguiré dentro de Cambiemos", indicó además el titular de la cartera política quien, además sostuvo que "la mayoría" del radicalismo seguirá dentro de la coalición de gobierno, a pesar de la posición rupturista dentro de la UCR. Frigerio se expresó de este modo, en declaraciones formuladas en la Casa de Gobierno, al término de la reunión de gabinete encabezada por el presidente Macri. DOCENTES BONAERENSES Los gremios que integran el Frente de Unidad de Docentes Bonaerenses (FUDB) aceptaron ayer la oferta salarial mejorada que les presentó el gobierno de María Eugenia Vidal. La decisión fue adoptada mayoritariamente por los gremios tras ser debatida con sus afiliados en asambleas de base. En el gobierno provincial se mostraban confiados en que los gremios finalmente aceptaría la oferta salarial y se apaciguaría el conflicto que se extendió durante todo el año pasado, ya que los sindicatos rechazaron todas las propuestas que recibieron a lo largo de 2018. La oferta contempla un 15,6% de aumento en concepto de la pérdida adquisitiva del salario durante 2018 (a pagarse un 5% en marzo y 10,6% en julio), mientras que para este año se establece una revisión trimestral en función de la inflación con cláusula gatillo.

