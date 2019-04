Fuentes seguras afirman que las versiones de "suspensiones masivas" iniciadas a partir de ayer son totalmente infundadas.

Ante la publicación en varios portales noticiosos de la región sobre una inminente ola de suspensiones en la terminal Zárate de Toyota, fuentes consultadas por La Auténtica Defensa desmistieron la versión.

De hecho aseguraron que la planta trabaja con total normalidad, cuando se afirmó que ayer 1 de abril "la planta de Toyota de Zárate comenzó hoy un plan de suspensiones y baja de producción que podría tener consecuencias sobre los 5 mil trabajadores que emplea la fábrica".

La fuente consultada afirmó también: "Es cierto que ayer 1 de abril no se trabajó, pero no suspendieron a nadie. Es política de la empresa no trabajar los días "sándwich" entre un fin de semana y un feriado, en este caso, 2 de abril, y se cobra toda la jornada. Lo mismo pasará el 18, con Semana Santa. Lo que sucede es que es muy costoso poner en marcha la planta para trabajar un solo día y volverla a parar. Para Zárate, es preferible no arrancar y después recuperar. Sí es una realidad que el mercado local está deprimido, y eso afecta a todas las terminales y no sólo a Toyota. Pero Zárate exporta más del 70% de su producción. Eso le da una gran espalda y hasta ahora eso no se modificó".