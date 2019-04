Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. PREDIO ABANDONADO "Soy vecina que rodea la casa de los Hermanos Costa. Sé que se difundió el tema de las ratas y desmalezamiento pero todos los vecinos hemos presentado un oficio con expediente conjunto para que se ocupen del abandono del lugar. Hasta el día de hoy así está la situación no sabemos que más hacer", muestra Magali. BASURA SOBRE CALLE ALEM "Así está la calle Alem, totalmente abandonada, desde que empezó el plan de bacheo, por acá no pasó nunca más un recolector de basura, ratas del tamaño de un perro. Esto es realmente una vergüenza para los que pagamos todos los impuestos. Necesitamos una solución urgente", muestra Natalia. GARAGE BLOQUEADO "Hace más de un mes rompieron la calle en la bajada de mi garage (Viamonte al 700) para arreglar una pérdida de agua y todavia no lo taparon, por lo tanto tengo inutilizada mi entrada. Ya llamé mas de 10 veces y nunca vinieron...", muestra Silvio. #Dato Camión con estructura en e engancha el cable, se cae el poste de cemento y rompe la ventanilla del camión. Colectora Norte y Antártida Argentina. El camionero recibió una descarga eléctrica, le dolía todo el cuerpo. Presente Defensa Civil, EDEN y CP zona 7 pic.twitter.com/wlCG0ihH19 — Daniel Trila (@dantrila) 30 de marzo de 2019 #Dato incendios de pastizales. comienza el otoño y las zonas de pastos secos se tornan peligrosas. En pocos días se registraron varios incendios. Hoy al mediodía fué en zona de Otamendi al costado de la ruta. Debieron intervenir los Bomberos Voluntarios Cuartel 37 de #Campana pic.twitter.com/RbdxFH684q — Daniel Trila (@dantrila) 29 de marzo de 2019 #Dato limpieza de microbasural. Por millonésima vez personal de Municipalidad de #Campana con pala mecánica y camiones limpió el basural de Colectora Sur entre Pueyrredón y French, Villanueva.

Sin perder el tiempo, ya volvieron a tirar basura pic.twitter.com/VGixvhQ3us — Daniel Trila (@dantrila) 28 de marzo de 2019 TAMBIEN HAY DE LAS BUENAS #ComoRecibimos Queremos agradecer profundamente a la agente de transito Daniela Candiano, Zona 4 Sto. Capovila, of. Morlas. CIMOPU of. Hausch y of. Ríos x haber encontrado al menor Santiago Retamar (10) que se hallaba perdido en mitre y castelli. Familia BENITEZ /FERNANDEZ. pic.twitter.com/7rXffzob9L — Daniel Trila (@dantrila) 2 de abril de 2019

2 de Abril de 2019:

Quejas Vecinales

