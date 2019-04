La Auténtica Defensa. Edición del martes, 02/abr/2019 Automovilismo:

Darío Laccette; "Vamos a seguir peleando por la victoria"







El piloto de Zárate fue segundo en su regreso a la GTA del TC Regional y analiza sus posibilidades para esta temporada. Hueso duro de roer el piloto de Zárate. Fiel a sus palabras, dejó caer que si el auto lo acompañaba, iba a ser protagonista. Y vaya si lo fue Darío Laccette: terminó segundo en su regreso a la categoría GTA del TC Regional. Llegó junto al Guillén Racing sobre la hora, con los elementos puestos a último momento y con más dudas que certezas respecto al potencial del Ford #100. Y una falla en la carburación y un juego de elásticos rebelde complicaron los entrenamientos. Sin embargo tanto el equipo como Darío y su gente se pusieron el "overol" para dar vuelta el Falcon veterano de mil batallas y lograr, merced el toque entre los hermanos Caggiano, la victoria en el parcial único. La final lo vio delante de todos por varias vueltas, hasta que el auto de seguridad puso a fojas cero el asunto -No se arrancó de la mejor manera. -Veníamos muy bien después de un inicio muy complicado. Un regreso que casi se pospone por la falta de elementos y de tiempo. -Se trabajó mucho, ¿no? -No sé cuántos días estuvieron Matías y Guillermo sin dormir, pero el sábado por la mañana el Fordcito estaba en marcha en el box. Una cosa increíble. La serie la pescamos, porque sabíamos que si la Dodge se escapaba no la agarrábamos más. En la final salimos a poner todo en el arranque para hacer una diferencia y aguantar, pero no alcanzó. El auto de seguridad entró y esos setenta metros que le sacamos se esfumaron. Roque agarró la succión y perdimos la carrera. Igual, volvimos a casa más que conformes. A ver: a nadie la gusta perder una carrera. Pero poniendo en la balanza la manera en la que llegamos, la imposibilidad de probar el auto y la falla durante el sábado, creo que dejamos bien en claro que queremos pelear adelante todo el año. -¿Y ahora cómo se sigue? -Hay que seguir trabajando, limar esa diferencia con la punta y buscar el momento de llevar el trofeo más grande al taller. Sé que cuento con un gran equipo que sabe del tema y vamos a poner las cosas en regla a partir de la próxima. Hoy pensamos en la fecha del 13 y 14 de abril, en cómo encarar las cosas con la chicana y en las chances que tenemos. Hay un campeonato por delante y varios autos que, como nosotros, buscarán dar pelea. -¿Cómo encontraste la categoría? -Tal como me la imaginé, con varios autos muy bien presentados y también con alto rendimiento. Va a estar entretenida la cuestión. En este momento, aunque te pueda parecer exagerado, busco la tranquilidad de un fin de semana con toda la familia, compartiendo esta pasión con Nico en la GTB y con todos los amigos que nos apoyan. -Bueno, tienen el auto -Sé que contamos con un gran auto, con gente de primera como es Matías Guillen y todo su entorno. Tenemos material y ganas de laburar para ganar. Queríamos volver al comienzo de todo, al TC Regional, y ser otra vez protagonistas. Y no tengo dudas que así va a ser.

“DEJAMOS BIEN EN CLARO QUE QUEREMOS PELEAR ADELANTE TODO EL AÑO", EXPLICÓ DARÍO.





DARÍO (DE BUZO), JUNTO AL TROFEO, SU PADRE, SU HERMANO Y SU HIJO.



