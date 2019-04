La Auténtica Defensa. Edición del martes, 02/abr/2019 Primera B Nacional:

Villa Dálmine quedó en el noveno puesto











Con 31 puntos está igualado con Ferro Carril Oeste, que todavía no quedó libre, y con Mitre de Santiago del Estero, aunque con mejor diferencia de gol. Sarmiento venció ayer a Brown (A) y recuperó el liderazgo. La 22ª fecha del campeonato de la Primera B Nacional había arrancado con resultados favorables a Villa Dálmine por las derrotas de Central Córdoba de Santiago del Estero y Temperley. Sin embargo, la caída ante Arsenal había dejado al Violeta en una situación en la que dependía de los resultados del domingo para saber si continuaba en zona de clasificación al Reducido. Y finalmente eso se dio, porque si bien ganó Gimnasia de Mendoza, el que no pudo sumar de a tres fue Ferro Carril Oeste, que igualó como local con Quilmes. De esta manera, el equipo de nuestra ciudad quedó en el noveno puesto con 31 puntos, misma cantidad que el elenco de Caballito (que todavía no quedó libre) y que Mitre de Santiago del Estero, que le ganó a Atlético Rafaela como visitante. Pero en el desempate por diferencia de gol, Villa Dálmine (+6) les saca ventaja a ambos (0 y -2 respectivamente). Los resultados de esta jornada 22 mantienen una paridad asombrosa entre los aspirantes a los seis puestos de clasificación al Reducido que todavía restan definirse: entre el cuarto puesto que ostenta Platense (34 puntos) y el 14º en el que está Independiente Rivadavia (29) apenas hay cinco puntos de diferencia. Son once equipos luchando por seis boletos apretados en cinco puntos cuando solo restan tres fechas. En cuanto a la pelea por el ascenso directo, Sarmiento derrotó ayer 3-0 como visitante a Brown de Adrogué y recuperó el liderazgo con 42 puntos, dos más que Arsenal, que todavía no quedó libre, y tres más que Nueva Chicago, al que debe enfrentar en la anteúltima fecha. En tanto, en la lucha por el descenso, entre los directamente afiliados, Quilmes (1,155), Los Andes (1,191) y Deportivo Morón (1,200) son los más complicados. Pero también se está hundiendo Defensores de Belgrano (1,238), el próximo rival de Villa Dálmine, que acumula tres derrotas consecutivas y pasó de pelear el ingreso al Reducido a preocuparse seriamente por los Promedios. Un ejemplo claro de "la carnicería" que es este campeonato de la Primera B Nacional. El encuentro entre el Violeta y el Dragón se jugará el sábado a las 15.30 horas en Núñez y será determinante para ambos. Porque los dirigidos por Walter Nicolás Otta buscarán recuperar los puntos que se le escaparon como local ante Arsenal, mientras que Defensores de Belgrano intentará conseguir una victoria que lo acerque al objetivo de la permanencia. FECHA 22. Los resultados fueron los siguientes: Central Córdoba (SdE) 1-3 Instituto; Los Andes 1-0 Temperley; Nueva Chicago 2-2 Independiente Rivadavia; Almagro 2-0 Santamarina; Villa Dálmine 1-3 Arsenal; Gimnasia (M) 1-0 Defensores de Belgrano; Olimpo 2-1 Chacarita; Guillermo Brown (PM) 3-1 Deportivo Morón; Ferro Carril Oeste 1-1 Quilmes, Atlético Rafaela 0-1 Mitre (SdE); Brown (A) 0-3 Sarmiento (J); y Platense 1-0 Gimnasia (J). Libre quedó Agropecuario. FECHA 23. Aunque todavía no es oficial, la programación para esta nueva jornada sería la siguiente: Arsenal vs Agro-pecuario (viernes 15.00), Deportivo Morón vs Olimpo (viernes 15.30), Instituto vs Almagro (viernes 21.00), Defensores de Belgrano vs Villa Dálmine (sábado 15.30), Chacarita vs Atlético Rafaela (sábado 15.30), Sarmiento vs Ferro Carril Oeste (sábado 19.10), Mitre vs Los Andes (sábado 22.00), Temperley vs Central Córdoba (domingo 11.00), Gimnasia de Jujuy vs Gimnasia de Mendoza (domingo 17.00), Independiente Rivadavia vs Guillermo Brown (domingo 19.00), Santamarina vs Platense (lunes 20.30) y Quilmes vs Nueva Chicago (lunes 21.05). Queda libre Brown de Adrogué.

Imagen ilustrativa. Foto: Twitter @VilladalmineOk COMACHI: "NO LIGAMOS" Consumada la derrota ante Arsenal de Sarandí, el rostro de Martín Comachi evidenciaba el golpe que significó el 1-3 en casa y también la bronca lógica de cualquier delantero en un partido en el que no se pudieron aprovechar las muchas situaciones de gol que se generaron. "No ligamos. Tuvimos situaciones, no pudimos convertir y eso se paga caro, más ante rivales como Arsenal, que viene peleando arriba", señaló el santafesino en diálogo con LAD. "Ellos juegan bien, tuvieron sus méritos, pero nosotros también hicimos las cosas como para ganar o empatarlo una vez que quedamos abajo. En el primer tiempo tuvimos situaciones que podrían haber cambiado el trámite. Y en el segundo fuimos con el corazón ante un equipo que se recostó atrás y salió de contra", analizó Comachi, que tuvo una chance muy clara cuando el marcador todavía estaba en blanco. Sin embargo, el atacante se mostró confiado en las virtudes de este plantel de Villa Dálmine para revertir la derrota: "Nos vamos a preparar de la mejor manera para ir a buscar los tres puntos a Defensores de Belgrano y dar vuelta rápido esta página", aseguró.



Primera B Nacional:

Villa Dálmine quedó en el noveno puesto

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: