Villa Dálmine quedó en el noveno puesto Consumada la derrota ante Arsenal de Sarandí, el rostro de Martín Comachi evidenciaba el golpe que significó el 1-3 en casa y también la bronca lógica de cualquier delantero en un partido en el que no se pudieron aprovechar las muchas situaciones de gol que se generaron. "No ligamos. Tuvimos situaciones, no pudimos convertir y eso se paga caro, más ante rivales como Arsenal, que viene peleando arriba", señaló el santafesino en diálogo con LAD. "Ellos juegan bien, tuvieron sus méritos, pero nosotros también hicimos las cosas como para ganar o empatarlo una vez que quedamos abajo. En el primer tiempo tuvimos situaciones que podrían haber cambiado el trámite. Y en el segundo fuimos con el corazón ante un equipo que se recostó atrás y salió de contra", analizó Comachi, que tuvo una chance muy clara cuando el marcador todavía estaba en blanco. Sin embargo, el atacante se mostró confiado en las virtudes de este plantel de Villa Dálmine para revertir la derrota: "Nos vamos a preparar de la mejor manera para ir a buscar los tres puntos a Defensores de Belgrano y dar vuelta rápido esta página", aseguró.



