LOS BRAZOS EN ALTO DEL CAMPEÓN. A SUS 31 AÑOS, EL CAMPANENSE ACUMULA TÍTULOS CON NUEVA CHICAGO, LANÚS, DINAMO ZAGREB, RACING Y LA SELECCIÓN SUB 20.

El defensor campanense fue pieza clave del equipo dirigido por Eduardo Coudet: disputó 23 partidos y marcó un gol. Es su segundo título en la máxima categoría del fútbol argentino. La noche del domingo se tiño de celeste y blanco en el fútbol argentino: Racing Club se coronó campeón de la Superliga 2018/19 y los festejos se extendieron a lo largo y ancho de todo el país (en nuestra ciudad se dieron en las escalinatas de la plaza Eduardo Costa), aunque con el Obelisco como epicentro. Fue luego que La Academia igualara 1-1 como visitante frente a Tigre y aprovechara el empate de Defensa y Justicia ante Unión para sostener la diferencia de cuatro puntos y festejar a pesar que todavía resta una fecha para la finalización del campeonato. Y este título del equipo de Avellaneda tiene también detalle campanense: es que Leonardo Germán Sigali (31 años) fue uno de los baluartes de la defensa campeona. El "Oso" jugó 23 de los 24 encuentros (fue el de más presencias junto al goleador Lisandro López), marcó un gol y en esta recta final del torneo ha mostrado un nivel muy alto. En ese sentido, el diario Olé remarcó en su edición de ayer que Sigali, junto a Alejandro Donatti, forman "quizá, la mejor dupla (de centrales) del fútbol argentino". Y luego agrega: "Sigali, en el tramo final del campeonato, fue el hombre top de la defensa. En un nivel altísimo, fue regular y hasta hizo que Nrey Domínguez se sintiera cómodo a su lado cuando debió reemplazar a Donatti. Con muchos años en el fútbol croata, a los 31 años demostró que debería empezar a ser seguido para la Selección, que actualmente carece de centrales de jerarquía". Para el defensor campanense, surgido de Defensores de La Esperanza, no es una novedad celebrar un título, aunque probablemente ninguno de los anteriores tenga la repercusión de éste que ganó con La Academia. Es que el Osito fue campeón del Apertura 2007 con Lanús y después sumó numerosos títulos locales en Croacia con el dominante Dinamo Zagreb. Incluso, en sus primeros pasos como profesional, en 2006, ya había logrado el ascenso a Primera División con Nueva Chicago. Claro está: muy diferente fue lo que vivió en Canadá en 2007, cuando se coronó Campeón Mundial Sub 20 con aquella Selección Argentina que también integraban Sergio "Chiquito" Romero, Gabriel Mercado, Ever Banega, Ángel Di María, Mauro Zárate y Sergio "Kun" Agüero, entre otros. Encima, el campanense fue titular en la final que Argentina le ganó 2-1 a República Checa. Sí: esa enorme trayectoria tiene sobre sus espaldas Sigali con sus 31 años. Y seguramente, después de este título con Racing, seguirá a la búsqueda de más, tanto en lo colectivo como en lo individual.

LA CELEBRACIÓN DE LOS JUGADORES DE RACING EN EL VESTUARIO, CON SIGALI PRESENTE (ABAJO A LA IZQUIERDA). UNA SANA COSTUMBRE En los últimos años, diferentes futbolistas campanenses han conquistado títulos en el fútbol argentino y hasta continental. En esta oportunidad le ha tocado festejar a Leonardo Sigali, pero anteriormente en los campeonatos de Primera División, Copa Argentina y hasta Copa Libertadores también lo han hecho Juan Ignacio Mercier (con Argentinos Juniors y San Lorenzo), Nicolás Blandi (con Boca Juniors y San Lorenzo), Joaquín Arzura (con River Plate) y Nazareno Solís (con Boca Juniors). Nombres que siguen una tradición que recientemente ha recuperado de manera brillante el periodista e historiador Sergio Karnincic en su libro "Entreverados con los grandes; 130 años de fútbol campanense".

BLANDI CON LA COPA LIBERTADORES QUE GANÓ CON SAN LORENZO 2014. TAMBIÉN SUMÓ TÍTULOS EN BOCA.

