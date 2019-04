La Auténtica Defensa. Edición del martes, 02/abr/2019 Fútbol Femenino:

Puerto Nuevo lo tenía a su favor, pero Luján se lo dio vuelta











MILAGROS SORIA CONVIRTIÓ EL SEGUNDO GOL DE PUERTO NUEVO CON UNA GRAN DEFINICIÓN.

En 14 minutos, las Auriazules ganaban 2-0 en el Carlos Vallejos y parecían cortar su mala racha. Sin embargo, las Lujaneras despertaron, llegaron al 4-2 y les propinaron a las Portuarias su sexta derrota consecutiva. Por la octava fecha de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo de Fútbol Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), las chicas de Puerto Nuevo cayeron 4-2 como locales frente a Luján en un partido que comenzaron ganando 2-0 en los primeros 15 minutos de juego. De esta manera, las Auriazules cosecharon su sexta derrota consecutiva y siguen sin poder ganar en lo que va del año, con un empate y siete caídas en ocho presentaciones. Esta vez, a Puerto Nuevo se le escapó un partido increíble. Comenzó ganándolo muy tempraneramente, al minuto 4, luego de una mano en el área que la jueza sancionó con penal. La arquera Jaqueline Schmidt pateó con categoría para establecer el 1-0 parcial y marcar su segundo tanto de esta temporada. El segundo gol Portuario, que auguraba un sábado ideal y también una potencial goleada, fue a los 14 minutos. Nació de una falta en el círculo central: Schmidt tiró la pelota a la olla, pero se quedó corta, aunque una desinteligencia entre dos volantes de Luján permitió que la pelota llegue a los pies de Micaela "Kinder" González, quien rápidamente asistió a Milagros Soria para que ésta defina con frialdad y categoría "pinchando" la pelota por encima de la arquera rival. Lo dicho: todo parecía indicar que se venía una goleada y que Puerto Nuevo finalmente se pondría de pie en esta Zona Campeonato que determina los ascensos a la Primera A. Pero la recuperación Lujanera comenzó a los 38 minutos de esa primera parte, tras una jugada individual extraordinaria de la atacante Rocío Altamiranda en una jugada polémica, porque toda la corrida que terminó en el gol del descuento se realizó con una jugadora local lastimada y en el piso. Hasta ese momento, Luján no había hecho méritos para descontar, pero desde el 1-2 en adelante no paró de crecer. Y a los 42, antes del entretiempo, llegó al empate, otra vez gracias a una tremenda definición de la número 7, que corrió y corrió, enfrentó a Schmidt en el mano a mano y definió con notable categoría. Así, en un abrir y cerrar de ojos, Altamiranda borró de un plumazo toda la ventaja que tenía el equipo de nuestra ciudad. El tercer tanto de Luján, en una jornada plagada de golazos en el Carlos Vallejos, fue espectacular. A los 3 minutos del complemento, la delantera Ángela Guerrero tomó la pelota en su propio campo y a pura habilidad y potencia dejó atrás a varias jugadoras portuarias hasta que llegó al círculo central, donde la 9 se convirtió en 10 y puso una asistencia "riquelmeana" para Micaela Adorno, cuyo primer disparo fue respondido por Schmidt, pero no así el segundo tras el rebote que dio la arquera. Las Portuarias buscaron llegar a la igualdad, pero no lo consiguieron y en el final del encuentro, tras una sucesión de errores de su defensa, la delantera Ángela Guerrero marcó el 4-2 final para Luján. En este partido, la formación titular dispuesta por el DT Néstor Daniel Gómez fue la siguiente: Jaqueline Schmidt; Micaela Scandroglio, Nancy Ríos, María Rodríguez, Soledad Medina; Milagros Soria, Lucila Molinas, Triana Ocampo y Sabrine Ogrine; Micaela González y Karen Ramírez. Luego ingresaron Nicole Viviant (por Ríos), Maia Valles (por Molinas) y Dana Bredle (por Ocampo). Los demás resultados de esta octava fecha fueron: SATSAID 2-2 Lima FC; All Boys 0-4 Gimnasia (LP); Banfield 7-1 Deportivo Español; y Comunicaciones 1-1 Real Pilar. Con estos marcadores, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Gimnasia de La Plata, 24 puntos; 2) SATSAID, 22 puntos; 3) Real Pilar, 16 puntos; 4) Comunicaciones y Real Pilar, 13 puntos; 6) Banfield, 12 puntos; 7) All Boys, 6 puntos; 8) Deportivo Español, 5 puntos; 9) Lima FC, 4 puntos; 10) Puerto Nuevo, 1 punto. La próxima fecha será la última de esta primera rueda, se jugará el próximo fin de semana y tendrá a Puerto Nuevo visitando a Lima FC y también al partido más atractivo de la Zona Campeonato: el líder Gimnasia (LP) vs el escolta SATSAID. Además jugarán: Real Pilar vs. Banfield; Deportivo Español vs. All Boys y Luján vs. Comunicaciones.

MICAELA SCANDROGLIO FUE UNA DE LAS DEFENSORAS PORTUARIAS FRENTE A LUJÁN.

Fútbol Femenino:

Puerto Nuevo lo tenía a su favor, pero Luján se lo dio vuelta

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: