La Auténtica Defensa. Edición del martes, 02/abr/2019 Breves: Fútbol







NOCHE DE COPA Esta noche se pone en marcha la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019 y tendrán acción tanto San Lorenzo como Boca Juniors. Por el Grupo F, San Lorenzo (4 puntos) recibirá a Palmeiras (6) desde las 19.15 horas en el Nuevo Gasómetro. Por esta misma zona, además juegan hoy Melgar de Perú (1 punto) vs Junior de Barranquilla (0). En tanto, el Xeneize (4 puntos) visita a Atletico Paranaense (3) en Brasil desde las 21.30 horas. En el otro encuentro de este grupo, Deportes Tolima de Colombia (3) se mide mañana con Jorge Wilstermann (1) de Bolivia. Hoy, además de Nicolás Blandi con San Lorenzo, habrá otro campanense que saldrá a la cancha por esta tercera fecha de Copa Libertadores: Nacional de Uruguay (6), con Joaquín Arzura, enfrentará como visitante a Cerro Porteño de Paraguay (6) por el Grupo E. MAÑANA, MÁS ACCIÓN La acción de la Copa Libertadores 2019 continuará mañana miércoles con tres equipos argentinos que saldrán a la cancha en el marco de esta tercera fecha. Desde las 19.15, River Plate (2 puntos) visitará a Inter de Porto Alegre (6) por el Grupo A; en ese mismo horario, Godoy Cruz de Mendoza (2) visitará a Unión Concepción de Chile (4) por el Grupo C; mientras que Huracán (1) también será visitante frente a Deportivo Lara (1), pero desde las 21.30 horas por el Grupo B. En tanto, para el jueves quedará la presentación de Rosario Central (1), que enfrentará como visitante a Libertad de Paraguay (6), equipo en el que juega el campanense Adrián Martínez (lleva seis goles en esta Copa Libertadores). COPA SUDAMERICANA Por el partido de ida de la primera fase, Independiente de Avellaneda recibirá mañana miércoles a partir de las 21.30 horas a Binacional de Perú en un encuentro que se disputará en el estadio Libertadores de América. Por su parte, Argentinos Juniors se medirá el jueves como local frente a Estudiantes Mérida de Venezuela. SUDAMERICANO SUB 17 Hoy comienza el hexagonal final que definirá cuatro boletos al Mundial de la categoría que se disputará en noviembre en Brasil. La Selección Argentina, dirigida por Pablo Aimari, se medirá desde las 21.10 frente a Perú. Luego jugará ante Uruguay (el 5 a las 18.50), Chile (el 8 a las 16.30), Paraguay (el 11 a las 16.30) y Ecuador (el 14 a las 16.30). BARRACAS, AL NACIONAL Con su victoria de ayer 1-0 sobre Acassuso como local por la fecha 31 de la Primera B Metropolitana, Barracas Central se aseguró uno de los cuatro ascensos directos a la Primera B Nacional. El conjunto dirigido por Salvador Daniele llegó a los 72 puntos y se hizo inalcanzable para el 5º, que es justamente Acassuso (50 puntos). Muy cerca de pegar el salto está Estudiantes (2º con 64), mientras que Deportivo Riestra (3º con 54) y Atlanta (4º con 52) ocupan las otras dos posiciones de privilegio. El domingo, en tanto, habían jugado: Almirante Brown 1-0 Talleres (RE); All Boys 1-0 Deportivo Español; y Sacachispas 3-2 Tristán Suárez. La fecha se cierra hoy con San Telmo vs Deportivo Riestra y J.J. Urquiza vs Colegiales. PRIMERA C La 30ª fecha se cerró con la victoria de Deportivo Armenio por 1-0 sobre Villa San Carlos. Así, los de Ingeniero Maschwitz alcanzaron a Laferrere en el tercer puesto con 48 puntos. El líder es Argentino de Quilmes con 54, mientras que Dock Sud es escolta con 52. La jornada 31 comenzará hoy con tres encuentros: Ituzaingó vs Berazategui, Deportivo Merlo vs Excursionistas y Luján vs Sportivo Italiano.

