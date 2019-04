La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 04/abr/2019 Choque en Avenida 6 de Julio deja dos heridos







Ocurrió entre una motocicleta y una Ford Ecosport. Un familiar de los accidentados increpó al conductor del auto. Dos personas que viajaban en moto resultaron heridas luego de chocar contra una Ford Ecosport en la entrada al barrio Lubo. El hecho se registró este miércoles por la tarde sobre la Avenida 6 de Julio. Ambos vehículos viajaban con dirección al centro. Fue cuando la Ecosport quiso girar para tomar la colectora del barrio que el accidente se produjo, al no ser percibido el menor rodado. Como producto del choque, los dos ocupantes de la moto resultaron heridos: un joven sufrió varios golpes y una mujer recibió una lesión en la puerta, que requirió inmovilización y urgente trasladado al Hospital Municipal San José. En el lugar se presentó una familiar de la joven, quien empezó a agredir al conductor de la Ecosport por su maniobra. En el lugar trabajó personal del SAME y efectivos del móvil de zona 2 del Comando Patrulla.

La mujer yace debajo de la Ecosport, dolorida por su herida en la pierna.

#Dato choque en Av. 6 de julio a las 17,30 hs. una Gilera Smash y una Ecosport iban en sentido al centro, la Ecosport giró hacia la colectora de barrio Lubo. Ocupantes de la moto, el joven con golpes y la chica con lesión en la pierna izquierda, 2 de SAME, CP zona 5 [hilo] pic.twitter.com/ZXlHU5g7cd — Daniel Trila (@dantrila) 3 de abril de 2019 #Dato [hilo] en el choque de Av. 6 de Julio y Colectora el conductor de la Ecosport fue agredido brutalmente por un familiar de la accidentada. chica que resultó con una lesión en la pierna, debió ser inmovilizada con una férula inflable para traslado al hospital. Tránsito pic.twitter.com/oT5vKkyXI3 — Daniel Trila (@dantrila) 3 de abril de 2019

Choque en Avenida 6 de Julio deja dos heridos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: