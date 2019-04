La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 04/abr/2019 Primera D:

Puerto Nuevo no pudo con el líder y sumó una nueva derrota









ARGENTINO SOSTUVO SU VENTAJA Con su triunfo en Campana, Argentino de Merlo logró sostener su ventaja de nueve puntos de diferencia sobre Real Pilar. Y de esa manera llega con buen margen a la fecha 25 en la que quedará libre. En cuanto a la lucha por acceder al Reducido, Yupanqui (10º) y Centro Español (11º) ganaron sus respectivos compromisos y se acercaron para dar pelea por los últimos boletos. Los resultados de la fecha 24 fueron: Liniers 1-1 Claypole, Argentino (R) 0-1 Juventud Unida, Central Ballester 0-0 Muñiz, Defensores de Cambaceres 1-2 Real Pilar, Lugano 0-2 Centro Español, Puerto Nuevo 0-3 Argentino (M) y Yupaquin 1-0 Deportivo Paraguayo. En tanto, la fecha 25 comenzará mañana con dos encuentros: Claypole vs Argentino (R) y Atlas vs Central Ballester. El sábado jugará Puerto Nuevo, que desde las 11 horas visitará a Juventud Unida con arbitraje de Tomás Diuilio. Luego, el domingo se medirán: Deportivo Paraguayo vs Lugano y Real Pilar vs Yupanqui. Mientras que Muñiz vs Defensores de Cambaceres lo harán el lunes y Centro Español vs Liniers, el martes.

Argentino de Merlo aprovechó sus situaciones en el arranque del partido y le terminó ganando 3-0 al Auriazul, que así cosechó su tercera derrota en fila. El sábado buscará revancha en su visita a Juventud Unida. Por la 24ª fecha del campeonato de la Primera D, Puerto Nuevo cayó el martes por 3-0 como local frente al líder Argentino de Merlo y de esa manera profundizó un momento difícil que está atravesando en la temporada. Es que el Auriazul llegó a cuatro fechas sin poder sumar puntos, tres por derrotas y una por haber quedado libre. Así se mantiene en los 30 puntos y se le acercaron Centro Español (27) y Yupanqui (28) en la lucha por la clasificación al Reducido por el segundo ascenso. La otra situación que debe resolver el Portuario en este tramo del certamen es la necesidad de consolidar una formación y una identidad que le permita crecer, además de en la tabla de posiciones, también dentro del campo de juego. El martes ante Argentino, el DT Carlos Pereyra alistó nuevamente a la gran mayoría de los jugadores de mayor experiencia que tiene dentro del plantel, pero tuvo enfrente a un equipo que atraviesa un gran momento y que está con mucha confianza para jugar desde la tenencia del balón, tal como lo demostró en el primer gol de la tarde del barrio Don Francisco. Encima, después de un arranque en el que parecía que Puerto Nuevo podía imponer su intensidad, La Academia de Merlo Norte facturó por duplicado en las primeras dos acciones en las que pisó el área de Bonet. Así, al equipo de nuestra ciudad se le hizo muy cuesta arriba el trámite. Y el partido, incluso, tampoco le permitió obtener al entrenador conclusiones concluyentes de cara a lo que se le viene. Y el próximo compromiso será, justamente, muy importante para el Auriazul, que el sábado enfrentará como visitante a Juventud Unida, conjunto con el que comparte el séptimo puesto con 30 puntos. Poder lograr ante el Lobo un resultado positivo será fundamental en pos de consolidar su posición en zona de clasificación al Reducido. EL PARTIDO Luego de la derrota como visitante ante Argentino de Rosario y tras quedar libre, Puerto Nuevo salió al campo de juego con una formación que recuperó a la zaga central titular del arranque de la temporada (Leizza-Correa) y con Colombano por delante del doble 5 que conformaron Peñalba y el retornado Redondo. En tanto, Ruiz y Moreno se encargaron de las bandas, mientras que Gómez fue la mayor referencia ofensiva. Y en el inicio del juego, ante un Argentino de Merlo que demoró en asentarse en el terreno, el Auriazul se mostró mejor. Incluso, a los 2 minutos, tuvo la primera opción clara de gol: Gómez logró girar, trabó y se metió al área por izquierda, aunque chocó con Pedelacq cuando su definición buscaba el segundo palo. En la continuidad de esa acción, Zamora marcó una mano de Barrios en la medialuna del área, pero la ejecución de Ruiz no pudo superar la barrera. Y a los 5 minutos, una gran habilitación de Redondo para Moreno sobre la derecha terminó en un peligroso centro que Romero despejó al córner ante la amenazante presencia de Gómez. La Academia de Merlo Norte recién empezó a acomodarse sobre los 7 minutos, cuando mostró sus intenciones de ser prolijo con el balón para salir desde el fondo en un acción que profundizó por izquierda, avisando cuál iba a ser el sector de mayor fluidez de su ataque. En ese sentido, la visita tenía a Glaby como eje de la circulación, siempre apoyado por Barrios, y hacía ancho el campo con sus laterales Achucarro y Magaldi. Para poder concretar esa idea, también era importante la forma en que los centrales Romero y Ocampo se sumaban al circuito de juego. Y a los 11 minutos, Argentino hizo gala de esos movimientos, llevando la pelota de derecha a izquierda, donde profundizó con toques de primera (clave un pase de cabeza de Cuenca para Salvador) hasta que Scisci llegó libre por el centro del área. Su remate alcanzó a ser manoteado por Bonet, pero el rebote fue empujado de cabeza por Julián Rodríguez para el 1-0. Siete minutos después, Salvador aprovechó un mal control de Moreno, se metió al área por izquierda y fue derribado por Leizza. El árbitro Zamora marcó el penal y Barrios lo cambió por gol para establecer el 2-0. Y dos minutos más tarde, el líder del campeonato estuvo muy cerca del tercero en un remate de Cuenca que salió junto al palo izquierdo de Bonet. Fue una ráfaga de La Academia que dejó al Auriazul en una situación muy complicada. Para corregir problemas defensivos, Pereyra retrasó a Colombano por derecha y formó un 4-4-2 tradicional con Moreno suelto en ataque. Así mejoró en la contención, pero en la búsqueda del desceunto careció de claridad y, encima, cuando llegó al área rival se topó con un arquero que se mostró muy seguro. Igualmente, con más empuje que fútbol, el Portuario tuvo sus aproximaciones de riesgo, aunque no lograron convertirse en situaciones claras. A los 27, Moreno remató desviado; a los 37, Pedelacq contuvo un disparo de Gómez tras asistencia de Colombano; a los 38, un centro de Montiel fue anticipado por Ruiz, aunque el balón salió desviado; y a los 44, Banegas ganó por izquierda, pero su centro bajo y cruzado no encontró un compañero que lo desvíe al gol. En el inicio del complemento, Puerto Nuevo sufrió un duro cachetazo a los 2 minutos, cuando una pelota larga de Romero encontró (tras una falla de Banegas) a Salvador abierto por derecha. Y desde una posición muy esquinada, el atacante de Argentino empalmó el balón de sobrepique, a tres dedos y sorprendió a un Bonet que esperaba el centro y que terminó viendo cómo la pelota entraba por el primer palo a su arco. El mismo Salvador iba a ser protagonista de la otra acción destacada del arranque del segundo tiempo, cuando a los 7 minutos trabó fuerte ante Redondo, pero con la pierna alta y en plancha, ganándose la roja de parte del árbitro Zamora. Con un hombre más y 0-3 en el marcador, Pereyra mandó a la cancha a Tapia (que volvió tras la lesión sufrida en el codo ante Yupanqui) por Leizza para tener mayor presencia ofensiva, pero al Portuario le siguió faltando tranquilidad y claridad a pesar de jugar mayormente en campo contrario y por eso no pudo aprovechar la ventaja numérica. Incluso, con tres en el fondo sufrió algunos contragolpes de Scisci y Cuenca, que cerca estuvieron de marcar el cuarto tanto de la visita. Así se le escapó un encuentro en el que tuvo enfrente a un muy buen equipo que, además, contó con una ráfaga que lo llenó de tranquilidad y confianza para llevarse de Campana tres puntos que lo acercan más a su regreso a la Primera C. SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (0): Leandro Bonet; Joaquín Montiel, Gonzalo Leizza, Santiago Correa, Nahuel Banegas; Oscar Peñalba, Kevin Redondo; Enzo Moreno, Nicolás Colombano, Mauricio Ruiz; y Nazareno Gómez. DT: Carlos Pereyra. SUPLENTES: Esteban Montesano, Lautaro Cuenos, Juan Cruz Sbarra, Eliseo Aguirre, Carlos Tapia, Thomas Solís y Agustín Monteleone. ARGENTINO DE MERLO (3): Guillermo Pedelacq; Damián Achucarro, Facundo Romero, Sergio Ocampo, Fernando Magaldi; Dylan Glaby, Cristian Barrios; Gastón Scisci, Julián Rodríguez, Alan Salvador; y Matías Cuenca. DT: Claudio Vidal y Damián Infante. SUPLENTES: Martín García, Lucas Bazán, Axel Bordón, Martín Perelman, Gonzalo Valenzuela, Lucas Zarza y Eric Sena. GOLES: PT 11m Julián Rodríguez (A) y 18m Cristian Barrios -de penal- (A). ST 2m Alan Salvador (A). CAMBIOS: PT 17m Zarza x Rodríguez (A). ST 11m Tapia x Leizza (PN), 22m Monteleone x Gómez (PN) y Bordón x Scisci (A), 35m Sbarra x Banegas (PN) y 45m Valenzuela x Cuenca (A). AMONESTADOS: Peñalba y Tapia (PN); Achucarro, Barrios y Cuenca (A). EXPULSADO: ST 7m Alan Salvador (ARG). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Edgardo Zamora.



Imagen ilustrativa. Foto: Archivo.



