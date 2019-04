La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 04/abr/2019 4 de Abril de 2019:

Quejas Vecinales







Nuestros lectores siguen escribiendo al +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. PASTOS ALTOS "Muy bien la cámara… ¿habría que sacar la selva no? Predio de Modarelli y Río Negro (barrio Municipal - barrio Lubo)", escribe Pedro. CARTELERIA INAPROPIADA "Son dos fotos de una "cartelería" sobre Chacabuco entre Moreno y Rivadavia, la última cuadra del barrio 9 de Julio es contramano y tiene carteles no adecuados, (nótese diferencia) entre uno y otro, por favor el municipio, si podrá cambiarlo poniendo la señalización que corresponde, que con pequeñas acciones se hace mucho" muestra Fredy vecino del barrio. EN LA VEREDA NO... "Vivo en Iriart entre Viamonte y Saavedra; ya hace muchos años que estas chatarras están en la vereda y encima la camioneta ocupa casi la mitad de la calle. Se junta mucha mugre", muestra Dora.

4 de Abril de 2019:

Quejas Vecinales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: