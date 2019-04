SAMID BUSCADO

El empresario Alberto Samid afirmó ayer que no se entregará ante la justicia a pesar de la orden de detención expedida por el Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) 1, tras su no presentación a dos audiencias en una causa por supuesta asociación ilícita y evasión. "Ojalá que no me encuentren, yo no me voy a entregar", aseguró por la tarde Samid, en una entrevista con C5N, en la que, desde algún lugar no especificado, denunció una supuesta extorsión por parte del fiscal de la causa, Gabriel Pérez Barberá, quien le habría pedido 1.800.000 dólares a cambio de cerrar la investigación. "Me llamaron por una causa que estaba cerrada hace 30 años. El fiscal me pidió 1.800.000 dólares y me dieron tres días para que junte el dinero. Yo lo denuncié públicamente hace dos semanas, pero nadie se hizo eco. Ahora me salen a buscar porque no puse la plata", se defendió Samid.

ACEITE DE CANNABIS

El juez en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires Víctor Trionfetti ordenó a una obra social garantizar la cobertura integral de aceite de cannabis a una paciente con un cuadro de epilepsia, confirmaron fuentes judiciales. Trionfetti dispuso que la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA) cumpla con la medida cautelar bajo apercibimiento de aplicar una multa de 5.000 pesos a sus autoridades por cada día de demora. La medida fue tomada ante la demanda iniciada por la madre de B.I. quien, debido a "una grave discapacidad" está comprendida "dentro de las personas que reciben una especial tutela constitucional, convencional y legal".

INFLACIÓN HACIA ARRIBA

Los analistas y economistas privados estimaron que la inflación de marzo estuvo en el 3,8% y pronosticaron que la de abril rondará el 3,5%, cálculos estos que mostraron un alza de 0,8 puntos porcentuales respecto a los realizados a fines de febrero, informó el Banco Central. La entidad dio a conocer el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) una consulta que hace entre representantes de bancos, consultoras y agentes financieros. En marzo, "los analistas del mercado revisaron al alza sus pronósticos de inflación", destacó la autoridad monetaria, a través de la publicación del REM en su página oficial. En este contexto, los especialistas estimaron que la inflación de marzo habría sido de 3,8% mensual, tras lo cual esperaban que en el segundo trimestre se ubique en 2,9% por mes y descienda en el tercer trimestre hasta 2% mensual.

DOLAR TRANQUILO

El dólar minorista cerró ayer en leve baja a $43,839 promedio, en una jornada en la que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó una rebaja de tasas de Leliq de 16,81 puntos básicos, al finalizar en un promedio de 67,981% para un total adjudicado de $201.879 millones. De esta manera, se generó una contracción de liquidez de $11.078 millones. El lunes el dólar promedio había finalizado a $43,858 y en la rueda de hoy -a pesar de que comenzó la jornada operando con retrocesos de 20 centavos- analistas armaron que la baja en la tasa de interés de las Leliq impulsó la cotización de la divisa y la llevó a terminar casi en los mismos niveles que en la jornada cambiaria anterior. En el segmento mayorista, el dólar culminó a $42,8717, arriba del final del lunes pasado.