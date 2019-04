La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 04/abr/2019 Violencia de Género:

Tiene una carga horaria de 10 horas distribuida en dos encuentros que se realizarán los días viernes 5 y 12 de abril en el horario de 16 a 21, en el Centro Regional Campana de la universidad. Actividad no arancelada. La propuesta surge de la necesidad de profundizar el nivel de formación de quienes se desempeñan en el área de violencia de género, tanto respecto al conocimiento de instrumentos específicos de evaluación diagnóstica, como a los obstáculos que pueden surgir en el ámbito de intervención y su resolución asertiva. El objetivo de la propuesta es generar un espacio de capacitación para el abordaje inicial de personas en situación de violencia de género. La capacitación tiene una carga horaria de 10 horas distribuida en dos encuentros que se realizarán los días viernes 5 y 12 de abril en el horario de 16 a 21, en el Centro Regional Campana de la universidad, ubicado en la intersección de las calles Bertolini y Vicente López. Son dos encuentros no arancelados y se constituye la primera actividad de formación especializada prevista para el 2019 en el marco del Proyecto de Extensión: "Abordaje de la Violencia de Género desde el Ámbito Universitario" (AViGAU), declarado de interés legislativo por el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Campana. La actividad está dirigida a estudiantes avanzados de la carrera de Licenciatura en Trabajo Social que hayan cursado el Seminario optativo de Violencia Familiar, docentes con interés en el abordaje de la temática, y profesionales de distintas disciplinas, que se desempeñen en instituciones abocadas a la violencia en territorio en el área de influencia del centro regional. Es coordinada por el Lic. Matías Martínez Reina, docente del Departamento de Ciencias Sociales, y las talleristas son: la Lic. Liliana Carrasco (docente de la UNLu y Directora del proyecto AViGAU), la Lic. Sofía Larré y la Lic. María del Carmen Umpiérrez, integrantes de RETEM (Red de Equipos de Trabajo y Estudios en Masculinidades). Dentro de los contenidos temáticos se contempla la evaluación de riesgo de mujeres en situación de violencia de género, así como también, la evaluación de riesgo y potencialidad de letalidad de varones que ejercen violencia machista. "En esa línea, desde el proyecto AViGAU consideramos fundamental el trabajo no sólo con las mujeres víctimas de violencia, sino también con los hombres que ejercen violencia. Si empoderamos a las mujeres y no trabajamos con aquellos hombres que están en condiciones de desaprender conductas violentas, no lograremos evitar que se reproduzca la violencia machista en cada nueva relación que establezca", expresaron. "Como universidad entendemos que la problemática de violencia de género es un flagelo que nos atraviesa cómo sociedad y que no podemos ser indiferentes. La Universidad como actor social responsable tiene el deber de intervenir, abordando la problemática en territorio en articulación con otros organismos", concluyó Carrasco. Para inscripción e informes contactarse vía e-mail a: avigau.unlu@gmail.com

Licenciado Matìas Martìnez Reina y Liliana Carrasco







