La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 04/abr/2019 Ya viaja con rumbo norte:

Antes de partir, Firpo se encontró con el primero en unir Ushuaia-Alaska en moto











VIAJÁ CON ÉL A través de La Auténtica Defensa, podrás seguir todas las semanas el viaje de Gonzalo Firpo por el continente americano. Además, también podés acompañarlo desde Campana a través de sus redes sociales: "Mis Viajes en Moto" (Facebook) y @firpogonzalo (Instagram). AUSPICIANTES





El campanense, que cumple su sueño en dos ruedas hacia el techo del continente, salió el domingo de Ushuaia y hoy llegará a Córdoba capital. En Tierra del Fuego se abrazó con Juan José Dregatti, quien en 1960 hizo historia al ser el primero en hacer misma travesía. Todo viaje tiene sus paradas. Más si se trata de uno largo, muy largo. Gonzalo Firpo comenzó este domingo a trepar hacia el techo del continente, tras partir con su moto Honda desde Ushuaia en dirección norte. "Cálculo que no haré sur hasta mi regresó", avizoró el motociclista. El descenso hacia el Fin del Mundo duró varios días. Va haciendo carpa detrás de estaciones de servicios u hospedándose en las casas de sus amigos ruteros. Pero este viaje no solo es de reencuentros, sino también la oportunidad de tender nuevos puentes de amistades, como en Río Grande lo hicieron Firpo y Juan José Dregatti, el primer hombre en unir en moto Ushuaia y Alaska allá por el año 1960. "Fue un honor y un orgullo poderlo saludar, tomar unos mates y charlar sobre ese viaje que él hizo hace casi 60 años", le contó Firpo a La Auténtica Defensa. Tampoco faltó tiempo para la foto: "En ese instante, estuvimos juntos el primer hombre que unió Ushuaia-Alaska y el último que lo va a hacer". Dregatti, rosarino y dirigente petrolero del sur ya retirado, recorrió 28.800 kilómetros en 32 meses, travesía que fue "una inspiración" para nuestro aventurero campanense. Antes de salir de Tierra del Fuego, Firpo volvió a la casa de su antecesor para una despedida final. La travesía de Firpo puede decirse que comenzó en el último kilómetro de la Ruta 3, donde se abre ante los viajeros la majestuosa Bahía Lapataia. Y fue el mismo camino nacional el que lo hizo recorrer sus kilómetros inaugurales rumbo norte: hizo escalas en Tres Cerros, provincia de Santa Cruz, y en Comodoro Rivadavia, donde en la medianoche del 1 de abril, y junto a un amigo, acompañó la vigilia de un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas. La reivindicación de las islas como parte de nuestro territorio nacional es el lema principal que Firpo irá enarbolando a su paso por el continente. A pesar que el viaje recién arranca, Firpo tiene un montón de momentos atesoraros que, sin lugar a dudas, ya se colaron en el libro de anécdotas que irá armando de acá a Alaska. En Tierra del Fuego se encontró con un club de motociclistas que, asado mediante, quisieron saber los pormenores de su aventura. También desde el Fin del Mundo realizó una emocionante videollamada con sus hijas que lo esperan en Campana. Es que Firpo no se olvida de su familia. Ni tampoco de quienes lo ayudan en la meta de cumplir su sueño americano, como Motos Mauri y el complejo de canchas de fútbol 5 contra 5, que le dieron una mano para seguir adelante. Anoche, el campanense hizo noche en la localidad balnearia de Las Grutas y hoy se encuentra viajando hacia Córdoba capital, la próxima parada. Después seguirá hacia Jujuy, donde a través del Paso de Jama enfilará hacia San Pedro de Atacama, Chile. Ese cruce marcará la última vez que Firpo esté en suelo argentino hasta su regreso.



El campanense dio riendas libres a su sueño americano tras zarpar desde Tierra del Fuego el domingo.





Firpo, el último argentino en emprender la travesía de unir Ushuaia-Alaska, y Degratti, el primero en lograrlo hace casi 60 años.





Ayer Firpo hizo noche en Río Negro y hoy sigue viaje hacia Córdoba.

Gonzalo Firpo, el vecino de Campana, que unirá los dos extremos del continente para reivindicar que las Malvinas son Argentinas, nos envía estas fotos de su travesía pic.twitter.com/CKGHEMy5zB — MunicipalidadCampana (@campanagov) 4 de abril de 2019

Ya viaja con rumbo norte:

Antes de partir, Firpo se encontró con el primero en unir Ushuaia-Alaska en moto

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: