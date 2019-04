La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 04/abr/2019 Primera B Nacional:

Villa Dálmine; Lucas Comesaña será el árbitro ante Defensores de Belgrano







Tiene antecedentes polémicos dirigiendo a Barracas Central, Deportivo Riestra y, justamente, al Dragón. El encuentro se jugará el sábado desde las 15.30 horas en Núñez. En tiempos en que el arbitraje en las divisionales de Ascenso de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) es objeto de fuertes cuestionamientos por fallos llamativos, Villa Dálmine conoció una designación que despierta dudas: es que su encuentro del sábado frente a Defensores de Belgrano será dirigido por Lucas Comesaña. Se trata de un árbitro que tuvo un ascenso vertiginoso desde la Primera D hasta la Primera B Nacional y que ya fue designado en los sorteos de la Superliga. En ese meteórico camino estuvo al frente de polémicos partidos en los que habría beneficiado a Barracas Central y Deportivo Riestra, dos de los clubes señalados como favorecidos por este tipo de dudosos arbitrajes. Sin embargo, la última gran polémica de Comesaña ocurrió en febrero de este año, cuando por la fecha 16 de la Primera B Nacional dirigió Olimpo frente a Defensores de Belgrano. En ese encuentro, que ganó el Dragón 1-0 en Bahía Blanca, obvió dos claros penales a favor de Olimpo y también una durísima falta que derivó en la lesión de un delantero aurinegro. Inclusive, tiempo atrás, el periodista Ernesto Cherquis Bialo, ex gerente de medios de la AFA, mencionó a Comesaña como pieza de un sistema de corrupción arbitral en el fútbol argentino. Lo cierto es que Villa Dálmine afrontará en este contexto un partido clave en su ilusión de llegar al Reducido, mientras Defensores de Belgrano necesita el triunfo para no hundirse definitivamente en la lucha por la permanencia. Una situación similar, aunque con sospechas inversas en cuanto a lo que se juegan, ocurrirá cuando Gimnasia de Jujuy (complicado con los Promedios) reciba el domingo a Gimnasia de Mendoza (aspirante al Reducido) con arbitraje de Gerardo Méndez Cedro, otro árbitro con polémicos antecedentes que el pasado fin de semana tuvo fallos decisivos en la victoria de Estudiantes de Río Cuarto contra Defensores de Villa Ramallo. Por esa actuación, Méndez Cedro debió presentar su renuncia al SADRA. Sin embargo, el domingo estará arbitrando a Gimnasia de Mendoza, uno de los equipos a los que habría beneficiado sistemáticamente en los últimos años.

LOS ANTECEDENTES DE LUCAS COMESAÑA GENERAN MUCHAS DUDAS EN MOMENTOS CALIENTES DE LA TEMPORADA. FECHA 23 – NACIONAL B VIERNES - 15.00 horas: Arsenal vs Agropecuario / Leandro Rey Hilfer - 15.30 horas: Deportivo Morón vs Olimpo / Luis Lobo Medina - 21.00 horas: Instituto vs Almagro / Diego Ceballos SÁBADO - 15.30 horas: Def. de Belgrano vs Villa Dálmine / Lucas Comesaña - 15.30 horas: Chacarita vs Atlético de Rafaela / Mariano González - 20.10 horas: Sarmiento vs Ferro Carril Oeste / Yamil Possi - 22.00 horas: Mitre (SdE) vs Los Andes / Pablo Giménez DOMINGO - 11.00 horas: Temperley vs Central Córdoba (SdE) / Adrián Franklin - 17.00 horas: Gimnasia (J) vs Gimnasia (M) / Gerardo Méndez Cedro - 19.00 horas: Indep. Rivadavia vs Guillermo Brown / Fabricio Llobet LUNES - 20.30 horas: Santamarina vs Platense / Yael Falcón Pérez - 21.05 horas: Quilmes vs Nueva Chicago / Bruno Bocca LIBRE: Brown de Adrogué

Primera B Nacional:

Villa Dálmine; Lucas Comesaña será el árbitro ante Defensores de Belgrano

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: