La División A tendrá 10 equipos participantes, entre ellos, Ciudad de Campana y Campana Boat Club. En tanto, en la B jugarán 11 conjuntos. Ya se sorteó el fixture: el CCC debuta como local, mientras el CBC lo hará como visitante. Como viene ocurriendo en los últimos años, el inicio del Torneo Oficial de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) quedará opacado por la participación de diferentes instituciones de la región en las instancias finales del Torneo Federal y el Torneo Provincial de Clubes. Y esta oportunidad no será la excepción: Presidente Derqui, Sportivo Escobar y Atlético Pilar, al igual que Zárate Basket, están ya en etapa de playoffs de la ex Liga B, mientras que Sportivo Pilar todavía espera que se resuelva el último partido del Final Four del Provincial (entre Somisa y Regatas de San Nicolás, suspendido por humedad) para saber si consigue o no el ascenso al Torneo Federal. En tanto, en Ciudad de Campana todavía está muy fresca la eliminación ante el Rojo en Cuartos de Final. En ese contexto, la ABZC definió la forma de disputa del Oficial, realizó el sorteo del fixture y pondrá en marcha el certamen este fin de semana. En este 2019, la División A volverá a contar con diez equipos, mientras que la División B tendrá 11. Y mientras en años anteriores el campeonato tenía el atractivo de clasificar al Provincial, el crecimiento que ha tenido el básquet de la zona en el Torneo Federal le ha quitado emoción desde ese punto de vista, aunque ha transformado al Oficial en una competencia previa de mucho interés tanto para los equipos como para los jugadores. De hecho, el Final Four 2018 que se disputó en el Club Ciudad de Campana mostró un nivel muy alto, con figuras como Patricio Tabarez (juega en Liga Nacional para Hispano Americano) y Lisandro Rasio (Liga Argentina para Salta Basket). DIVISIÓN A Respecto al año pasado, ya no está el descendido Atlético Baradero y se ha incorporado Honor y Patria de Capilla del Señor, campeón de la B en 2018. La forma de disputa del certamen propone este año un campeonato largo: se jugará todos contra todos a dos ruedas, por lo que habrá 18 fechas antes de los playoffs a los que clasificarán los ubicados del 1º al 8º puesto (9º y 10º jugarán por la permanencia). Los participantes serán: Presidente Derqui (último campeón), Defensores Unidos, Sportivo Escobar, Sportivo Pilar, Central Buenos Aires (Z), Independiente (Z), Ciudad de Campana, Atlético Pilar, Campana Boat Club y Honor y Patria. En la primera fecha, a disputarse este fin de semana, Ciudad de Campana recibirá a Defensores Unidos, mientras que el Campana Boat Club jugará como visitante frente a Independiente de Zárate. Además se enfrentarán: Honor y Patria vs Central Buenos Aires, Presidente Derqui vs Sportivo Pilar y Atlético Pilar vs Sportivo Escobar. Dado que los planteles de los equipos todavía están en formación y etapa de definiciones, el libro de pases estará abierto hasta el 14 de mayo, por lo que no sorprendería que en estas primeras fechas haya mayoría de juveniles en cancha, con excepciones, claro está. DIVISIÓN B En el segundo nivel de este Oficial 2019 de la ABZC jugarán: Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz, Ingeniero Raver de Los Cardales, Peñarol de Pilar, Unión de Del Viso, Náutico San Pedro, Náutico Zárate, Independiente de Escobar, Tempestad de San Antonio de Areco, Universidad de Luján, Atlético Baradero y Sportivo Pilar "B". En este certamen también se enfrentarán todos contra todos a dos ruedas y, una vez completadas esas 22 fechas, los ubicados del 1º al 8º puesto avanzarán a los playoffs. Luego de los Cuartos de Final habrá un Final Four cuyo campeón ascenderá a la División A, mientras que el subcampeón disputará una promoción contra el anteúltimo de la A.

CIUDAD DE CAMPANA Y BOAT CLUB REEDITARÁN EL CLÁSICO DE LA CIUDAD EN ESTE OFICIAL 2019. EL FIXTURE DE LOS CAMPANENSES Luego del sorteo del Oficial 2019 de la ABZC, los dos equipos de nuestra ciudad ya conocen su camino a lo largo de la fase regular de este certamen: F1: Ciudad de Campana vs Defensores Unidos; Independiente vs Boat Club. F2: Boat Club vs Ciudad de Campana. F3: Ciudad de Campana vs Independiente; Atlético Pilar vs Boat Club. F4: Ciudad de Campana vs Honor y Patria; Boat Club vs Presidente Derqui. F5: Atlético Pilar vs Ciudad de Campana; Central Buenos Aires vs Boat Club. F6: Ciudad de Campana vs Presidente Derqui; Boat Club vs Sportivo Pilar. F7: Sportivo Escobar vs Boat Club; Central Buenos Aires vs Ciudad de Campana. F8: Ciudad de Campana vs Sportivo Pilar; Boat Club vs Defensores Unidos. F9: Honor y Patria vs Boat Club; Sportivo Escobar vs Ciudad de Campana. En la segunda rueda se invierten las localías y se juega hasta la fecha 18. Así, el 2 de agosto debería estar terminando la fase regular.

