Más pejerreyes que agua

Por Luis María Bruno







El amigo y colaborador Eduardo Gambini visitó la laguna La Soraida pesquero Luis Rovea en Villa Cañas Santa Fe y de esta forma nos lo comenta: "Como cada temporada salimos en busca de pejerreyes, y hoy por hoy una de las lagunas que mejor está rindiendo es La Soraida, al sur de Santa Fe, más precisamente Villa Cañás, sus casi 8 mil hectáreas de agua muy bien pobladas de pejerreyes hace al deleite de miles de pescadores que se llegan desde todas partes. En nuestro caso visitamos pesquero Luis Rovea, un clásico de esta laguna. Con muy buenos servicios para el pescador, ya que dispone de dos bajadas de lanchas, parrilleros, baños, sector para acampar, venta de carnada y un servicio muy nutrido de guías de pesca y alquiler de tracker sin guías. En nuestro caso llevamos nuestra propia embarcación, para poder realizar esta nota de relevamiento, tipo 7.30 horas ya estábamos bajando nuestra tracker para poner proa hacia el noreste del espejo, con el fin de cruzar casi toda la laguna y largarnos a realizar un lento garete desde la costa por donde ingresaba el viento. Con todo listo iniciamos un garete en donde los primeros piques no tardaron en llegar, muchos pejerreyes chicos y medianos brindan un pique en forma permanente, lo que garantizan una jornada muy entretenida. En esta oportunidad me acompaño Andrés Pellegrini y el Kyti Hernández, que quedaron sorprendidos de la gran cantidad de pejerreyes que tiene este espejo de agua. La pesca está asegurada, y el cupo de 30 piezas por pescador se consigue en unas 3 a 4 horas de pesca sin problemas. El tamaño de las piezas en estos momentos ronda entre los 25 a 35 cm, aún los pejes de mayor tamaño no han aparecido, pero les aseguro que están, sólo es cuestión de tiempo y que el agua comience a bajar un poco la temperatura. En cuanto a las boyas funcionan muy bien las boyas chicas y medianas, ya que no ofrecen tanta resistencia, los piques son bien francos con llevadas hacia los costados y hermosas corridas al momento de clavarlos". Cómo llegar: Se debe llegar hasta la ciudad de Villa Cañás, sobre la ruta se encuentra el monumento al gaucho, es ahí donde se debe bajar y comenzar a transitar por el camino de tierra, el cual está indicado con carteles para poder llegar hasta el pesquero sin problemas, son 14 km de tierra en buen estado, pero siempre consultar antes de viajar por que con lluvia se torna complicada y aparte el pesquero no abre. DATOS Y SERVICIOS Pesquero Luis Rovea Alquiler de Tracker con o sin guía "Bruno Pesca" 03462 15571285 Face: pesquero Rovea. En nuestro programa televisivo Nº 769 de esta semana te mostramos todo lo comentado en esta nota la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. En nuestro programa radial entérate además del más completo informe del pique por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 20:00 A 22:00 Hs con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, el Profesor Diego Araujo del partido de la costa de Pescando en AM, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.



Cuantitativa pesca se logra en estos momentos en el pesquero Luis Rovea.



