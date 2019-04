La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 05/abr/2019 Masiva marcha de la UOCRA: pidió cambiar "rápidamente" las políticas de gobierno











“(Los dirigentes) tienen que saber que esto es una pizca chiquita de lo que va a pasar si no cambian rápidamente las políticas”, advirtió Villarreal, en referencia a la masiva movilización de ayer. Fue en el marco de la jornada de protestas que se dieron en Capital Federal. En la movilización de ayer participaron cientos de trabajadores de la construcción, quienes desfilaron por el centro pidiendo por la ejecución de nuevas obras de envergadura. En una muestra sin precedentes de su poder de movilización, la UOCRA Campana marchó por el centro de la ciudad para reclamar que las políticas de los gobiernos de Cambiemos den un giro "rápidamente". Además, volvió a exigir el inicio de la obra de la Termoeléctrica Manuel Belgrano II. Cientos de trabajadores de la construcción se concentraron pasadas las 16 en la esquina de Sívori y Moreno para manifestar su descontento frente a las puertas de la delegación local del Ministerio de Trabajo bonaerense. Posteriormente, zarparon en larga caravana por la avenida Varela hasta la plaza Eduardo Costa: al frente del Palacio Municipal, le pidieron al gobierno de Campana cumplir con el montaje de la Termo-eléctrica II, que el intendente Sebastián Abella había confirmado en 2016. De hecho, una pancarta con la noticia que reflejaba ese anuncio fue de lo más llamativo de la columna de ayer. "Queremos mostrarles a los diferentes poderes políticos de los estamentos locales, provinciales y nacionales que no somos los dirigentes gremiales nomás los que hablamos que la cosa está mal, sino los compañeros trabajadores que salen a la calle para hacer sentir su reclamo", expresó Oscar Villarreal, secretario general de la UOCRA Seccional Campana, en diálogo con los medios. "Aquellos que hoy tienen la posibilidad de estar en el poder y de resolver sobre la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, tienen que saber que esto es una pizca chiquita de lo que va a pasar si no cambian rápidamente las políticas", avisó el sindicalista, cuyo fondo lo constituían cientos de obreros con diversas consignas enarboladas en carteles que sujetaban a la alto. Villarreal había mantenido una reunión con Abella días atrás, donde ambos dirigentes se habían comprometido a buscar soluciones para el desempleo que vive el sector de la construcción: el jefe comunal promovió una proyectada inversión rusa en Tajiber y el gremialista el arranque de la Termoeléctrica II. Pero ese acuerdo no impidió que la UOCRA marchara este jueves, en el marco de lo que fueron las masivas movilizaciones sindicales que se registraron en Buenos Aires, y que se renovaran las críticas al intendente comunal. "Le avisamos (al intendente), por si no está enterado, que hay un montón de compañeros que tienen necesidad, que están con urgencia, que están sin trabajar, que estamos volviendo a los viejos tiempos de contener con bolsas de mercadería, algo que nunca más queríamos ver", afirmó Villarreal. También hubo cuestionamientos a la bancada de concejales de Cambiemos: el jefe de la UOCRA recordó que no quiso aprobar la Emergencia Laboral discutida dos años atrás y le exigió acompañar un proyecto para impulsar una comisión de seguimiento de la Termoeléctrica, presentado a instancias del bloque PJ-Unidad Ciudadana. "Sabemos que hoy tiene que sesionar el Concejo Deliberante. Y queremos que alguna vez los concejales del oficialismo nos traten como integrantes de la ciudadanía de Campana", dijo Villarreal. "La gente va a estar en las calles y va a estar al frente del reclamo. Y aquel dirigente que no lo entienda, se va a dar contra aquel viejo dicho: con la gente o la gente con la cabeza de los dirigentes", advirtió, en referencia a la situación social que atraviesan sus afiliados y que parece no mejorar con el correr de los meses.

Con el acompañamiento de dirigentes políticos, Villarreal movilizó a su gente por la ciudad



Los obreros de la construcción se concentraron frente a las puertas del Ministerio de Trabajo.





La marcha recorrió la avenida Varela y confluyó en la plaza central. HOY SE ESPERA UN IMPORTANTE RUIDAZO En consonancia con lo que se prevé un importante reclamo nacional, hoy a la noche en Campana se desarrollará un nuevo "ruidazo" contra los tarifazos. Nuestra ciudad viene registrando protestas similares desde principios de febrero, de moderado acompañamiento. Sin embargo, para esta noche se prevé una mayor cantidad de vecinos. Y es que esta primera semana de abril se han materializado nuevos aumentos en los combustibles y en el gas que han profundiza el malestar de ciertos sectores con el gobierno nacional, y que este viernes lo expresarán en diversos puntos del país, incluida la plaza Eduardo Costa a partir de las 18,30 horas.



