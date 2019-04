La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 05/abr/2019 Choque en Av. Mitre y Castelli







Fue entre una Renault Kangoo y un Fiat Uno. Una mujer fue trasladada al Hospital. Una Renault Kangoo chocó desde atrás a un Fiat Uno en la intersección de Castelli con la avenida Mitre. El hecho ocurrió este jueves alrededor de las 14 horas. Según trascendió en el lugar, la Kangoo no logró detenerse ante la abrupta frenada del Fiat, a su vez ocasionada por la imprudente maniobra de un tercer vehículo. Producto del impacto, la conductora del Fiat Uno debió ser trasladada al Hospital Municipal San José para chequeo médico. Del operativo de emergencia fueron parte médicos del SAME, efectivos del Comando Patrulla y personal de la Dirección de Tránsito municipal.

La Kangoo yace sobre Castelli tras impactar desde atrás contra el Fiat.

#Dato por causa de la lluvia. Choque en Mitre y Castelli en el semáforo. Un vehículo "x" frenó, el Fiat Uno frenó de golpe y la Kangoo no alcanzó a frenar. La conductora del Fiat fué trasladada por SAME al hospital, por precaución. móvil Zona 2 de Comando, Tránsito pic.twitter.com/M96P4LmDOW — Daniel Trila (@dantrila) 4 de abril de 2019

