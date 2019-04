La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 05/abr/2019 Básquet:

El Campana Boat Club debuta esta noche en el Torneo Oficial 2019 de la ABZC







Desde las 21.30 enfrenta como visitante a Independiente de Zárate. Por su parte, Ciudad de Campana recién se presentará el miércoles frente a Defensores Unidos de Zárate. Esta noche se pondrá en marcha la primera fecha del Torneo Oficial de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). Y el Campana Boat Club será el primero de los equipos de nuestra ciudad en salir a la cancha: desde las 21.30 horas enfrentará como visitante a Independiente de Zárate por la jornada inaugural de la División A. Por su parte, Ciudad de Campana recién se presentará el miércoles, cuando reciba desde las 21.30 horas a Defensores Unidos de Zárate, cuyo entrenador Juan Negro está abocado este fin de semana al Provincial Sub 17 como head coach de la Selección de la ABZC. La primera fecha de la División A se completa con Honor y Patria de Capilla del Señor vs Central Buenos Aires de Zárate, Presidente Derqui vs Sportivo Pilar y Atlético Pilar vs Sportivo Escobar. Para el debut de esta noche, el CBC presentará un equipo que será nuevamente dirigido por Gustavo Godoy y que todavía está en proceso de conformación, con mayoría de jugadores que ya han vestido la camiseta Celeste en los últimos años, como son los casos de Lucas Palacios, Agustín Giordanelli, Bruno Santini, Mariano Rubin, Gustavo Marafiotti y Leandro Fink. A ellos se sumarán valores juveniles como Mateo Somoza y Santiago Michelotti, mientras que como refuerzo se incorporaría Guido Cadelli (ex Ciudad de Campana e Independiente de Zárate, clubes con los que jugó el Provincial).



LEANDRO FINK ES UNO DE LOS REFERENTES DEL PLANTEL DEL CBC. SE DISPUTÓ LA 2ª FECHA EN DIVISIONES FORMATIVAS Boat Club recibió a Ingeniero Raver, mientras el CCC jugó con Náutico Zárate. Por la segunda fecha del Nivel A del Torneo de Divisiones Formativas de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), Boat Club tuvo una jornada perfecta ante Ingeniero Raver de Los Cardales con saldo de cuatro victorias. Los resultados fueron: -Sub 13: Boat Club 78 – Ingeniero Raver 27 -Sub 15: Boat Club 63 – Ingeniero Raver 61 -Sub 17: Boat Club 51 – Ingeniero Raver 43 -Sub 19: Boat Club 60 – Ingeniero Raver 58 Por su parte, el Club Ciudad de Campana recibió a Náutico Zárate, rival ante el que no pudo cosechar victorias. Los resultados de la jornada fueron: -Sub 13: Ciudad de Campana 36 – Náutico Zárate 52 -Sub 15: Ciudad de Campana 34 – Náutico Zárate 88 -Sub 17: Ciudad de Campana 59 – Náutico Zárate 84 -Sub 19: Ciudad de Campana 92 – Náutico Zárate 97

Básquet:

El Campana Boat Club debuta esta noche en el Torneo Oficial 2019 de la ABZC

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: