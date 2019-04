La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 05/abr/2019 Este viernes sale a la luz el nuevo disco de Ratola









En diálogo con La Auténtica Defensa sintetiza "Otro Mundo tuvo y tiene mucho amor". La tapa fue creación de Agustín Di Tomasso. El próximo 20 de abril lo presenta en el Teatro Bisellia Bar. "Muy contento, con muchísima ansiedad y expectativa", así vive por estos días Cristian "Ratola" Gigena. Es que a fines de diciembre presentó como adelanto el videoclip "Bomba Ninja" canción que formaría parte del nuevo disco que hoy es una realidad. Este viernes el vecino campanense lanza "Otro Mundo" en plataformas digitales. Ratola define a "Otro Mundo" como "un largo camino de mucho trabajo, de mucho compromiso con la obra, de trabajar durante muchos meses para elevar la calidad del material lo más alto que se pueda. Realmente el sentimiento de cuando tenes un disco nuevo terminado es hermoso porque todo lo que vendrá también será nuevo, miles de desafíos nuevos. Otro mundo tuvo y tiene mucho amor". Agustín Di Tomasso fue el creador de la tapa "es una hermosura, con él trabajamos todo el año pasado haciendo muchos shows donde yo tocaba canciones a la carta y él dibujaba en vivo y se iba proyectando atrás. Y ahí surgió la idea". Entre risas agrega, "es un maldito genio, el trabajar nos generó una química enorme y es muy importante aprovechar los momentos que lográs". Desde el año pasado que este disco se viene pensando, "venimos intentando bajar al papel la idea y el resultado final realmente fue hermoso". Un dato de color: "como este disco no va a editarse en formato físico a gran escala como pasó con los otros, habrá solo 50 copias para el día de la presentación que Agus les va a dibujar la tapa en vivo", adelanta el músico. Gigena no es ajeno a la situación que se vive hoy a nivel musical y cuenta "el mundo gira demasiado rápido y las nuevas cosas nos pasan por arriba. Los músicos auto gestionados aparte de componer canciones y financiar nuestros propios discos (entre mil cosas más), nos pasamos horas investigando para no quedarnos afuera del manejo de las redes y las plataformas. Por ejemplo mi último disco salió en el 2015 y todo lo que hice en su momento para su salida, me sirve un 30%, el resto cambió todo. Entre esas cosas el formato. Hoy los autos y las notebooks ya no vienen con el reproductor de cd". Haciendo un balance asevera "me gustaría que la gente viva el disco como una obra entera, por lo menos una vez, de principio a fin, que rescate la idea y el concepto del mismo. Esto obviamente en un periodo donde lo fuerte es el Single. Y ahí hay un punto lindo de este nuevo material. Tratamos de que funcione como obra entera o como tema suelto". Cuando se le pregunta por agradecimientos decide dividir por grupos, en primer lugar se destaca a Octavio Gómez quien fue el productor del disco, "él es importantísimo en el proyecto, citando a Santiago Capece una vez me dijo "vos caes con el carbón y la carne y el loco te hace un hermoso asado" y así fue. Él trabajó muchísimo en el disco, se metió a fondo con las canciones y quedamos muy contentos con el resultado. Él agarro la canción desde cero, con guitarra y voz". Luego menciona a Agustín Di Tomasso con el arte de tapa, y todo lo relacionado con el material. El segundo grupo, pero no menos importante, es su círculo intimo "son los que prestan el oído cuando la canción está naciendo tanto desde el lado técnico como desde el oído popular, que te dicen esta me gusta más que esta, los que son importantísimos en la logística del disco (como así también de shows y demás) y aparte contienen desde el lado emocional también, desde la toma de decisiones y todo eso". Finalmente el tercer grupo sería la gente que "cree en uno, que acompaña y que está siempre al pie del cañón para todo lo que se viene. Que bancan el arte, los shows en vivo, los proyectos locales, sea como espectadores o como prensa o como colegas. La mesa de "Otro Mundo" tiene estas tres patas y les estoy agradecido de todo corazón". El próximo 20 de abril presenta a la comunidad su disco en Bisellia Teatro Bar (Estrada 718) a las 21 horas. Los cupos son limitados. DISCOS: "Tu show" (2006) y "Cancionero" (2011) con Patadas Voladoras; "Feliz Cumpleaños" (2013) y "Cada vez te quiero más" (2015) como solista. CANCIONES OTRO MUNDO: Bomba Ninja, Mi Persona Favorita, Abrázame Fuerte, Que Regrese El Carnaval, Primero Lo Primero, Todavía te Extraño, Quiero, La Música Siempre Fue Una Sola, Salir Al Sol y Palabras Compuestas. Llego el día, llego "Otro mundo" ♥️ https://t.co/5PN5Hhi6XC — Cristian Gigena (@ratolaratola) 5 de abril de 2019

