Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. AGUA QUE SE DESPERDICIA "Gran pérdida de agua en calle Las Heras, entre Capilla del Señor y Bertolini. Está así hace un año", escribe Juan. FUTURO BASURAL "Un basural con futuro, en Gavazzi y Yaqueme, cercano a Complejo Petrolero. Ya tiene casi 2 meses de su Basura Fundamental que se inició con varias bolsas y que hoy, 4 de Abril hasta tiene cubiertas de vehículos. Parece que ningún funcionario a puesto la mirada en esto, ¿hasta cuándo será?", muestra Néstor.

ZANJAS DESCUIDADAS "Hace más de diez días que las zanjas en el barrio Lubo, en este caso calle Córdoba entre Cordeu y Giobellini está tapada. Ya hicimos el reclamo a la Municipalidad y no pasa nada", muestra José. #ComoRecibimos “Ya van tres meses con esta pérdida importante de agua en la calle Saverio Barletta al 2120 barrio Don Francisco. Sigo llamando día por medio a Absa pero no hay respuesta”, me llamo María Luisa#QuejaVecinal pic.twitter.com/d3pRYJoExR — Daniel Trila (@dantrila) 4 de abril de 2019 #ComoRecibimos

Buenas Noches Hoy Fuimos al Parque Urbano a Tomar Mates...



Podrian Gestionar el Arreglo de Las Luminarias que están en el sector "Mesas"? Entre la falta de luz y los Árboles Tupidos es Una Boca de Lobo. #QuejaVecinal pic.twitter.com/yaXeffbMY8 — Daniel Trila (@dantrila) 3 de abril de 2019 AGRADECIMIENTO #ComoRecibimos Queremos agradecer profundamente a la agente de transito Daniela Candiano, Zona 4 Sto. Capovila, of. Morlas. CIMOPU of. Hausch y of. Ríos x haber encontrado al menor Santiago Retamar (10) que se hallaba perdido en mitre y castelli. Familia BENITEZ /FERNANDEZ. pic.twitter.com/7rXffzob9L — Daniel Trila (@dantrila) 2 de abril de 2019

5 de Abril de 2019:

Quejas Vecinales

