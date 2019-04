La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 05/abr/2019 Sesiónó ayer el Concejo Deliberante







Sin Fraticelli anoche tuvo lugar una nueva sesión del HCD, presidida por Marco Colella. La concejal Romina Carrizo denunció un desmanejo en la entrega de los Certificados Unicos de Discapacidad (CUD), mientras que Axel Cantlón volvió a cargar contra el expresidente del cuerpo Sergio Roses y la falta de acceso a la información contable del RAFAM Con la ausencia de Osvaldo Fraticelli (PJ-UC) por licencia, anoche le tocó a Marco Colella (RxA) presidir un relativamente breve pero nuevamente controvertida sesión del HCD de Campana, particularmente en dos temas: la aprobación de un proyecto de Necesidad y Urgencia vinculado al supuesto retraso en las renovaciones y otorgamientos de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) por parte del municipio; y (a caballo de una solicitud del bloque Más Campana para tener acceso a la información contable contenida en el sistema informático RAFAM) Axel Cantlon volvió a cargar sobre la supuesta falta de transparencia de Sergio Roses en el manejo del presupuesto del Concejo Deliberante mientras ejerció su presidencia hasta fines de 2018. Según palabras de Romina Carrizo (PJ-UC), las Juntas Médicas no están siendo ecuánimes ni manejando un criterio único para entregar el CUD, que no se estarían otorgando en tiempo y forma. "Hay que considerar que un CUD se venza, los vecinos no sólo pierden los beneficios asociados a su discapacidad, sino lo que es más grave: pierden la prestación médica. Incluso, empleados administrativos se niegan a entregar la constancia de certificado en trámite". En ese sentido, la concejal Romina Buzzini (CC) pidió la palabra para decir: "Llama la atención que se use un tema tan sensible para hacer márquetin sin tener conocimiento sobre el tema" y señaló que para regularizar el sistema, desde 2017 se encuentran en funciones 3 juntas médicas, y hoy no se contabilizan atrasos tanto en otorgamientos como renovación de los CUD, a un ritmo de atención de 100 turnos mensuales. "Sin ir más lejos, hoy mismo se atendió a gente cuyo certificado vence a fines de abril", señaló Buzzini y adelantó que su bloque no acompañaría el pedido de informes. Cantlon pidió la palabra y echó más leña al fuego: "Buzzini tampoco sabe de lo que está hablando, señor Presidente. No es una buena actitud menospreciar la presentación de Carrizo, y no sabemos si hay cero atraso (…) Hay un montón de vecinos a quienes le quitaron el CUD y que realmente lo necesitan. Gente trasplantada, o gente que vendió su auto con el boleto de compraventa… y supuestamente limpiaron el sistema pero haciendo cruces informáticos sin entrevistarse con la gente. Gente que tuvo que salir a demostrar que no tenía los bienes que figuraban en los sistemas". El proyecto fue aprobado y pasó a Comisión. Otro proyecto de Necesidad y Urgencia fue aprobado para realizar un Relevamiento del Servicio Alimentario Escolar de Campana. "Desde la municipalización del servicio, se registran muchas irregularidades (…) Muchísimas directoras de tener que dividir las porciones para que alcancen a todos los chicos (…) Creo que es necesario revisar los cupos y corregir donde haga falta". Fue ahí donde Carlos Cazador (CC) pidió la palabra para dejar constancia que su bloque acompañaría "la necesidad de constatar. Pero no afirmemos cosas que no sabemos si suceden en realidad" y se aprobó por unanimidad. El momento más caliente de la sesión estuvo a manos de Axel Cantlon con el Despacho de Comisión sobre la instalación de una terminal de acceso al sistema informático RAFAM en el Concejo Deliberante. Cantlon informó que la terminal fue instalada, pero que sólo tenía acceso sólo a 2 de los 9 módulos y del año 2018, cuando "el Municipio no sólo debería habilitar el acceso a los 9 módulos, sino también al año en curso". Desde esa mirada, Cantlon señaló que en función de la "falta de transparencia" aprovechaba para informar el avance de la causa que él inició acusando al ex Presidente del HCD y actual Secretario de Descentralización Sergio Roses de mala administración de ese cuerpo durante el 2018. Entre otras cuestiones, señaló que "el adalid de la transparencia todavía no ha presentado su declaración jurada dentro de expediente donde se lo investiga por incumplimiento de deberes de funcionario público, malversación de caudales y demás cuestiones como el desvío de fondos públicos para su campaña electoral (…) otra de las cosas que pude ver en ese expediente y que me llamó poderosamente la atención fue la renuncia de Marco Veermasen, que fue presentada sin fecha. Justamente, la documentación que está presentada en el expediente muestra la incompatibilidad de la contratación de Marco Veermasen como asesor del HCD cuando además era Director de Planificación de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Campana (…) pobrecito este chico va a tener que dar explicaciones a la Justicia por qué ocupaba dos cargos públicos en el mismo municipio al mismo tiempo", además de señalar que al Intendente le hicieron firmar un decreto donde "le hacen reconocer la renuncia retroactiva al 1 de junio" de ese funcionario. El orden del día también sirvió a los concejales para señalar que la Escuela Técnica Luciano Reyes cuenta con el 70% de su instalación eléctrica sin reparar; la necesidad de la reapertura y mantenimiento del llamado "callejón San Sebastián", en los fondos de Los Pioneros; y anunciar que durante este mes se abre la licitación para la construcción de 2 nuevos pozos en la escuela 27, entre otras cuestiones.

