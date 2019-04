El capitán Matías Ballini padece un desgarro y se perdería las últimas tres jornadas del campeonato. El Violeta juega mañana sábado desde las 15.30 un partido clave en la búsqueda de la clasificación al Reducido. La derrota ante Arsenal de Sarandí terminó siendo muy dolorosa para Villa Dálmine: no sólo porque cortó una racha de un año sin caídas en Campana y lo complicó en la búsqueda de la clasificación al Reducido, sino también porque le dejó una baja muy importante para el cierre del campeonato de la Primera B Nacional. Es que la molestia muscular en el isquiotibial derecho que obligó a Matías Ballini a pedir el cambio (fue reemplazado por Federico Recalde en el segundo tempo) terminó siendo un desgarro que probablemente no le permita jugar al capitán Violeta ninguno de los tres partidos que restan para concluir el torneo. De esta manera, el volante central se suma a la lista de lesionados que ya integraba Juan Ignacio Alvacete (también desgarrado). El lateral izquierdo no pudo ser de la partida por Copa Argentina ni en los enfrentamientos ante Agropecuario y Arsenal. Y seguiría siendo baja al menos una semana más. Para reemplazar a Ballini, el entrenador Walter Nicolás Otta tiene dos opciones: el propio Recalde o Renzo Spinaci. Hasta el momento, el capitán faltó a un solo encuentro en el campeonato: ante Atlético Rafaela por acumulación de amarillas en el arranque de este 2019. Y en dicha oportunidad fue suplantado por "Fede", quien luego siguió como titular frente a Los Andes. Sin embargo, tampoco habría que descartar la posibilidad de que tanto Recalde como Spinaci sean titulares el sábado desde las 15.30 frente a Defensores de Belgrano. Es una opción, como tampoco sorprendería que David Gallardo también esté desde el arranque ante el Dragón después de su muy buen ingreso contra Arsenal. Son cuestiones que Otta terminará de definir esta tarde, cuando el plantel Violeta realice su último entrenamiento de la semana en Los Cardales. Luego de esa práctica, los convocados quedarán concentrados para viajar luego el sábado al mediodía con destino a Núñez.

EL PLANTEL ENTRENÓ AYER EN LOS CARDALES. HOY POR LA TARDE VOLVERÁ A PRACTICAR ALLÍ Y LUEGO QUEDARÁ CONCENTRADO (FOTO: PRENSA VILLA DALMINE). ARRANCA LA FECHA 23 Hoy se pondrá en marcha la antepenúltima fecha del campeonato con tres partidos. Desde las 15.00, Arsenal (2º con 40 puntos) recibirá a Agropecuario (12º con 30) con la intención de volver a lo más alto de las posiciones. Por su parte, el elenco de Carlos Casares buscarán una victoria que vuelva a ubicarlos en zona de Reducido luego de haber quedado libre en la jornada anterior (en caso de lograrlo, el que saldrá es Villa Dálmine, que tiene 31 unidades). En tanto, desde las 15.30 chocarán dos equipos muy complicados en los Promedios: Deportivo Morón vs Olimpo de Bahía Blanca. Mientras que a partir de las 21.00, Instituto recibirá en Córdoba al entonado Almagro (6º con 33), que después de perder en Campana sumó dos empates y, ahora, tres victorias consecutivas. LOS JUVENILES SE MIDIERON CON QUILMES Por la segunda fecha del Torneo de Divisiones Juveniles del Nacional B, Villa Dálmine se enfrentó con Quilmes en una jornada en la que apenas pudo lograr una victoria en seis encuentros. El triunfo fue obra de la Octava División, que se impuso 1-0 como visitante con gol de Lucas Muñoz y logró su segundo éxito en dos presentaciones (había vencido 2-1 a All Boys en la primera fecha). También como visitantes jugaron la Séptima, que perdió 7-0 con Quilmes, y la Novena, que cayó 3-1. En tanto, en el predio Héctor Fillopski de nuestra ciudad se presentaron las categorías mayores y fueron todos triunfos del Cervecero: 1-0 en Cuarta División; 6-0 en Quinta; y 5-2 en Sexta. Por la próxima fecha, los chicos Violetas se enfrentarán mañana con Chacarita: las tres divisiones más grandes jugarán como visitantes, mientras que las más chicas lo harán como locales.



LAS CATEGORIAS MAYORES JUGARON COMO LOCALES Y NO PUDIERON SUMAR PUNTOS.



Primera B Nacional:

Villa Dálmine cierra su preparación para visitar a Defensores de Belgrano con una baja sensible

