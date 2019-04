La 25ª se pondrá en marcha con dos partidos. Puerto Nuevo visita mañana a Juventud Unida. El miércoles finalizó la 24ª fecha del campeonato de la Primera D y hoy viernes ya estará comenzando la 25ª. La apertura de esta jornada será con dos encuentros que se jugarán esta tarde desde las 15.30 horas: Claypole vs Argentino de Rosario y Atlas vs Central Ballester. Por su parte, Puerto Nuevo se presentará mañana sábado desde las 11 de la mañana como visitante frente a Juventud Unida, tratando de cortar una racha de tres derrotas consecutivas y de cuatro fechas sin poder sumar (quedó libre en la jornada 23). El Auriazul (30 unidades) llega a este compromiso tras perder el martes 3-0 con el líder Argentino de Merlo y necesita engrosar su caudal de puntos para evitar que los equipos que están pugnando por acceder a la zona de clasificación al Reducido se le sigan acercando. En ese sentido, Yupanqui (28) jugará el domingo como visitante frente a Real Pilar, mientras que Centro Español (27) será local frente a Liniers el martes por la tarde, en el encuentro que cierra la programación de esta 25ª fecha.

LA FORMACIÓN QUE PRESENTÓ PUERTO NUEVO PARA RECIBIR EL MARTES AL LÍDER ARGENTINO DE MERLO (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA). PRIMERA D – FECHA 25 VIERNES - 15.30 horas: Claypole vs Argentino (R) / Edgardo Kopanchuk - 15.30 horas: Atlas vs Central Ballester / Jonathan De Oto SÁBADO - 11.00 horas: Juventud Unida vs Puerto Nuevo / Tomás Diulio DOMINGO - 11.00 horas: Deportivo Paraguayo vs Lugano / Nicolás Cresta - 12.00 horas: Real Pilar vs Yupanqui / Lucas Brumer LUNES - 15.30 horas: Muñiz vs Def. de Cambaceres / Gonzalo Pereira MARTES - 15.30 horas: Centro Español vs Liniers / Lucas Ozuna LIBRE: Argentino de Merlo.

Primera D:

Esta tarde comienza una nueva fecha

