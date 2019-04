La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 05/abr/2019 AFA:

Un decreto del Gobierno Nacional puede complicar la economía de los clubes







Elevó la alícuota de aportes y modificó ítemos que antes no tributaban. La AFA manifestó su malestar a través de una carta pública a la Presidencia de la Nación. El Gobierno Nacional oficializó el decreto 231/2019 que modifica el decreto 1212 que se creó en la Presidencia de Eduardo Duhalde en el año 2003 y que beneficiaba a los clubes del fútbol argentino en su régimen de aportes y contribuciones patronales. Según el decreto modificatorio publicado en el Boletín Oficial la alícuota de aportes pasa del 6,5% al 7,25%. Esto generó malestar en varios dirigentes, porque si bien no es un aumento sideral, para las instituciones que tienen varios empleados, el incremento es muy importante y algunos amenazaron con cerrar actividades que le darían perdidas. Además, se modificaron algunos ítems que antes no tributaban los clubes. A partir de la fecha, las instituciones tendrán que aportar el 14% de seguridad social de su masa salarial y enviar ese dinero al estado. También la AFA tendrá que pagar impuestos por los contratos de patrocinio que tiene, lo que puede significar menos dinero para repartir entre los clubes por los derechos de televisación. Muchos dirigentes argumentan que es una medida del gobierno para empezar a favorecer a la inserción de las sociedades anónimas en el fútbol. Mientras tanto, desde la AFA se difundió una carta dirigida al secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, en reclamo a esta decisión. "El dictado del mencionado decreto nos impone hacerle saber a Ud. y al presidente de la Nación, la preocupación y las consecuencias económicas, financieras e institucionales que tendrá su implementación en la propia Asociación y sus clubes afiliados", remarca la AFA, que, además, cuestiona que "el texto de la norma modificatoria es diferente a los proyectos que se entregaron oportunamente, que no fueron atendidos". En el final de esa carta puede leerse la crítica más contundente y que abre un nuevo escenario entre las partes, que hasta aquí se había mantenido en calma: "Lamentamos profundamente que una cuestión tan importante y que repercute directamente en la vida institucional de la AFA y sus afiliados no haya sido tratada en el marco del diálogo y consenso con el que se han impulsado todas las iniciativas que involucran al fútbol profesional, aun cuando desde la actual gestión se cumplió y procuró que todos los clubes cumplan con la totalidad de las cargas y obligaciones de toda índole que la actividad tiene".



