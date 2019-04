La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 05/abr/2019 Breves: Fútbol







SUPERLIGA: ÚLTIMA FECHA Hoy comienza la última fecha de la Superliga con el duelo que San Martín de Tucumán y San Lorenzo sostendrán desde las 21.10 horas. Mañana sábado, en tanto, jugarán: Gimnasia vs Colón (13.15), Banfield vs Newells (15.30), Unión vs Estudiantes (15.30), Vélez Sarsfield vs Lanús (17.45) y Aldosivi vs Boca Juniors (20.00). El domingo será el turno de definir los tres descensos restantes con los partidos River Plate vs Tigre, Patronato vs Argentinos Juniors, Belgrano vs Godoy Cruz y San Martín (SJ) vs Talleres. Todos comenzarán a las 15.15. Antes jugarán Huracán vs Atlético Tucumán (11.00) y Rosario Central vs Independiente (13.00). Mientras que el campeón Racing Club se medirá con Defensa y Justicia desde las 18.30. COPA LIBERTADORES Por la tercera fecha de la fase de grupos, entre martes y miércoles jugaron cinco de los seis representantes argentinos. Por el Grupo A, River Plate igualó 2-2 como visitante con Inter de Porto Alegre y quedó tercero en la zona con 3 puntos, por detrás de Inter (7) y Palestino (4) y por delante de Alianza Lima (1). Por el Grupo B, Huracán perdió 2-1 en su visita a Deportivo Lara y quedó último en la zona con 1 punto. Lidera Cruzeiro con 9 y luego aparece Deportivo Lara con 4 y Emelec con 2. Por el Grupo C, Godoy Cruz igualó 0-0 como visitante ante Unión Concepción. y llegó a los 3 puntos. El líder es el equipo chileno con 5, mientra que anoche, al cierre de esta edición, jugaban Sporting Cristal (1) vs Olimpia de Paraguay (2). Por el Grupo F, San Lorenzo venció 1-0 como local a Palmeiras y se trepó a lo más alto de la zona con 7 puntos, superando al equipo brasileño (6). Después se ubican Melgar de Perú (4) y Junior de Barranquilla (0). En el Ciclón fue titular el atacante campanense Nicolás Blandi, quien sufrió una distensión muscular y debió ser reemplazado en la parte final del encuentro. Y por el Grupo G, Boca Juniors perdió 3-0 en su visita a Atletico Paranaense y ahora, con 4 puntos, quedó en segundo lugar junto a Deportes Tolima. El líder es el elenco brasileño con 6, mientras que Jorge Wilstermann de Bolivia está último con 2. DERROTA PARA ARZURA Por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores, Nacional de Uruguay (6 puntos) perdió 1-0 en su visita a Cerro Porteño de Paraguay (9). El mediocampista campanense Joaquín Arzura fue titular en el elenco de Montevideo. En tanto, el delantero Adrián Martínez, de Libertad de Paraguay, enfrentaba anoche a Rosario Central por la tercera fecha del Grupo H. COPA SUDAMERICANA En el partido de ida de la primera fase, Independiente goleó 4-1 como local a Binacional de Perú con tantos de Emanuel Brítez, Ángel Pérez (en contra), Juan Sánchez Miño y Silvio Romero. La revancha será el miércoles 1º de mayo. COPA ARGENTINA Central Córdoba de Santiago del Estero le ganó 1-0 a Nueva Chicago con gol de Facundo Melivilo y avanzó a los 16vos de Final, instancia en la que se medirá con All Boys, que derrotó 2-0 a Sarmiento de Junín en la primera fase. PRIMERA C Ayer se completó la fecha 31 y Argentino de Quilmes (57 puntos) estiró su ventaja como líder luego de vencer 1-0 como local a San Martín (B) y aprovechando el empate sin goles entre Dock Sud (2º con 53) y Midland. El tercer puesto sigue compartido entre Deportivo Armenio (49) y Laferrere (49), que igualaron 1-1 en Ingeniero Maschwitz.

