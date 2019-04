En el arranque de la Zona 7 de la Primera E del Torneo Metropolitano, las Celestes perdieron 2-0 como locales. El pasado sábado se disputó la fecha inaugural del campeonato de Primera División E de la Asociación de Hockey de Buenos Aires (AHBA). En ese marco, el Campana Boat Club recibió la visita del Club Atlético Huracán y en lo que fue el debut oficial del entrenador Gustavo Saenz en el Celeste, el encuentro terminó 2-0 a favor del elenco de Parque Patricios. El partido fue muy parejo en los primeros tres cuartos, con pocas ocasiones claras de gol. Así, recién en el último período se produjo el desnivel y llegaron los goles de Huracán, convertidos casi consecutivamente por la atacante Camila Gómez. El plantel "corto" del Boat Club obligó a que gran parte de las chicas que jugaron el cotejo de Primera División también fueran parte previamente ya sea del partido de Intermedia o de Quinta división, lo que produjo un lógico desgaste físico. El once inicial del CBC en Primera fue integrado por Daniela Merlotto; Florencia Núñez, Candela Corrata, Josefina Pérez Johanneton y Camila Avendaño; Constanza Santini, Camila Pérez Johanneton y Camila Tenembaum (capitana); Delfina Palazuelo, Bárbara Brezzi y Sofía González. Luego ingresaron Martina de la Barrera, Romina Catardi, Lucía Gelosi, Melina Dabusti, María Eugenia Díaz y Fátima Tenembaum. Los demás resultados de esta fecha inaugural de la Zona 7 de la Primera E fueron: Manuel Belgrano ´´B´´ 0-5 Luján R.C. ´´B´´; CASA de Padua 7-1 Comunicaciones; Vicentinos "B" 1-2 Santa Bárbara ´´E´´; Belgrano Day School 2-1 Los Pinos; y Hurling ´´C´´ 1-2 Quilmes Athletic Club ´´E´´. La próxima fecha se disputará mañana sábado y tendrá los siguientes encuentros: Hurling ´´C´´ vs. Campana Boat Club; Quilmes Athletic Club ´´E´´ vs. Belgrano Day School; Los Pinos vs. Vicentinos ´´B´´; Santa Bárbara ´´E´´ vs. CASA de Padua; Comunicaciones vs. Manuel Belgrano ´´B´´ y Luján R.C. ´´B´´ vs. Huracán. DIVISIONES MENORES. En la previa al encuentro de Primera se disputaron los partidos de las divisiones menores y se registraron los siguientes resultados por categoría: -Intermedia: Boat Club 1 (Jorgelina Panico) – Huracán 1. -Quinta División: Boat Club 1 (Camila Avendaño) – Huracán 2. -Sexta División: Boat Club 1 (María Luz Balerio) – Huracán 2. -Séptima División: Boat Club 3 (Guillermina Izzi, Juana Jaurena y Pía Dell´Acqua) – Huracán 1.



FLORENCIA NÚÑEZ FUE UNA DE LAS DEFENSORAS TITULARES DEL CBC.



Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Boat Club cayeron ante Huracán en el debut

